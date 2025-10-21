Óriási áttörés történt az új mobilokban

Az elmúlt két évben komoly változásra figyelhettek fel a mobilvásárlók, a kínai márkák készülékeiben drámaian nőni kezdett az akkumulátorok kapacitása. Ez nem csalás vagy ámítás, egy új akkutechnológiának köszönhető az áttörés. A kínai gyártók most már a mobiljaik nemzetközi piacokra szánt változataiban is megkezdték az átállást a szilícium-szén (Si/C) akkura, lassan búcsúznak a megszokott lítium-ion (Li-Ion) akkuktól.

Komoly mobilozás mellett is kibírhat két napot egy töltéssel a Xiaomi Redmi 15 5G

Fotó: Xiaomi

Az új akkutechnológia jóvoltából most csendben fordulóponthoz értünk, az elmúlt hetekben bejelentett kínai készülékek java már 6500–7500 mAh kapacitású akkukat kínál.

Ez azt jelenti, hogy normálnak mondható használat mellett két napot is elmehetnek egy töltéssel. Ilyen hosszú akkus üzemidőt utoljára a nyomógombos telefonok korában láttunk.

Az Apple és a Samsung még kivár a mobilos akkucserével

A szilícium-szén akkukat egyelőre csak a kínai mobilgyártók kezdték használni, és magától értetődő a kérdés, hogy az Apple vagy a Samsung miért nem kezdték meg a technológia bevezetését. A helyzetnek két oka van.

Az egyik problémát az jelenti, hogy ezek a nagy kapacitású akkuk teljesítménye meghaladja a 20 wattórát, ami jogi és logisztikai kalamajkát okozhat. Veszélyes áruknak minősülhetnek az akkuk, amennyiben a bennük lévő áramtároló cellák egyenkénti kapacitása meghaladja az említett határértéket, vagy az összkapacitás a 100 wattórát, bár az utóbbinál még nem tartunk.

A másik nagy gond, hogy a szilícium-szén akkuk gyorsabban veszítik el a kapacitásukat a lítium-ionoknál. Eközben ráadásul sokkal agresszívebben duzzadnak, az elhasználódásuk során nő a térfogatuk, ami a fix méretű telefonoknál aggasztó helyzetet eredményezhet.

A kínai márkák azt állítják, hogy az általuk használt, új generációs akkuk esetében nem kell a duzzadás miatt aggódni, de az Apple-höz és a Samsunghoz hasonló márkák inkább kivárnak, hogy ez tényleg igaz-e.

Ráhagyják a kísérletezést a kínai márkákra, nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy mobilok millióit kelljen visszahívniuk a duzzadó akkuk miatt.

A duzzadási probléma a lítium-ion akkuk esetében is előfordulhat, mint ahogy a Google Pixel készülékek kálváriája is példázza, de nemrég egy Galaxy Ring is rászorult emiatt valakinek az ujjára.