Így manipulálják a gyerekeket a mobiljátékok

A gyermekek körében egyre népszerűbbek a videó- és számítógépes-, illetve az okoseszközökre letölthető játékok. Egyes kutatások szerint az általános iskola alsó tagozatába járó gyerekek háromnegyede játszik rendszeresen valamilyen digitális játékkal. A gyártók sokszor célzott pszichológiai eszközökkel tartják a játékosokat a képernyő előtt. Ezek a trükkök különösen veszélyesek a gyerekekre, akik könnyebben válhatnak manipuláció áldozataivá. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezúttal a mobiljátékok veszélyeire hívja fel a figyelmet.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre. Ennek keretében 2023-ban átfogó gyorselemzésben vizsgálta meg a mobiltelefonokra letölthető, gyerekeket célzó játékok piacát.
A vizsgálat megállapításai, valamint a GVH saját tapasztalatai alapján a versenyhivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat, amelyekkel elkerülhető, hogy a gyermekek áldozatul essenek az esetleges megtévesztő ajánlatoknak és a szülők meg tudják védeni gyermekeiket a videójátékok káros hatásaitól.
Ahogyan az online tér egyre több területén, úgy a játékokban is egyre gyakrabban jelennek meg olyan digitális megoldások (az ún. sötét mintázatok), amelyeknek célja, hogy a fejlesztő számára előnyös módon befolyásolja a játékosokat, elsősorban úgy, hogy minél több időt és pénzt fordítsanak egy játékra. Ilyen trükkök lehetnek például a játékban, ha
A GVH a szülők számára a következőket javasolja:
A Gazdasági Versenyhivatal fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban felkészítse a gyerekeket a tudatos internethasználatra és felhívja a figyelmüket többek között a videó- és a mobiljátékokkal kapcsolatos veszélyekre. 2024 januárjában ezért is indította el Digitális Tudatosság Programját, amelynek keretében a GVH szakemberei többek között az online vásárlás veszélyeiről is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni. A GVH oldalán elérhető a program leírása és diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!