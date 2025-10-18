Így válasszuk ki a legjobb képbeállítást új tévénken

A legtöbb új televízió különböző képbeállítási módokat kínál, mégis kevesen mélyedünk el abban, mit is jelentenek ezek pontosan. Pedig egy jó képprofil vagy néhány kézi finomhangolás látványosan javíthatja a filmek, sportközvetítések vagy videojátékok élményét.

Filmekhez, játékhoz és sporthoz más-más képbeállítás az ideális – mégis kevesen használják a különböző képmódokat.

Nem kell szakembernek lennünk ahhoz, hogy kihasználjuk tévénk teljes vizuális potenciálját. Ebben a cikkben bemutatjuk a leggyakoribb képmódokat, azok sajátosságait és azt is, mikor érdemes kézzel módosítanunk a beállításokat.

Mit jelentenek a gyári képmódok?

Az új televíziók rendszerint több előre definiált képmódot kínálnak, amelyek különböző felhasználási helyzetekhez optimalizáltak. Ezeket általában egyetlen gombnyomással elérhetjük a távvezérlőn vagy a beállítások menüben.

A leggyakoribb gyári módok a következők:

Standard (alapértelmezett): kiegyensúlyozott fényerő és kontraszt, általános tévézéshez ajánlott.

kiegyensúlyozott fényerő és kontraszt, általános tévézéshez ajánlott. Cinema / Movie (mozimód): melegebb színhőmérséklet, alacsonyabb fényerő, részletgazdagabb sötét jelenetekhez.

melegebb színhőmérséklet, alacsonyabb fényerő, részletgazdagabb sötét jelenetekhez. Dynamic / Vivid (dinamikus mód): élénkebb színek, erőteljes kontraszt, ám gyakran túlzó hatásokkal.

élénkebb színek, erőteljes kontraszt, ám gyakran túlzó hatásokkal. Game (játékmód): alacsony input lag, gyors válaszidő, játékélményre optimalizálva.

alacsony input lag, gyors válaszidő, játékélményre optimalizálva. Sports (sportmód): kiemelt kontraszt, fokozott élesség, hogy a gyors mozgások jobban követhetők legyenek.

Mindegyik mód kompromisszumokat rejt: amit az egyik jól ad vissza, azt a másikban csorbítja a rendszer.

Mozifilmekhez: ne hagyjuk a dinamikus módot bekapcsolva

Ha szobánk sötétebb, és minél természetesebb képélményt szeretnénk, válasszuk a Cinema vagy Filmmaker módot. Ezek a profilok általában hűbb színvisszaadást, finom árnyékokat és kiegyensúlyozott fehérpontot kínálnak – éppen azt, amit a rendező is látni szeretett volna.

Ezzel szemben a Dynamic vagy Vivid mód hajlamos eltúlozni a fényerőt és a szaturációt. Ez ugyan elsőre látványos lehet, de hosszú távon kimerítő a szemnek, és torzíthatja a valódi képi tartalmat.

Játékhoz: gyors reakció, éles mozgás

Amennyiben konzolunkat is a tévéhez kötöttük, mindenképpen kapcsoljuk be a Game Mode opciót. Ez csökkenti a bemeneti késleltetést (input lag), így a kontroller mozdulatai gyorsabban jelennek meg a képernyőn.