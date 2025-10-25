Motorral könnyíti meg a járást a Nike fura cipője

Egyáltalán nem újdonságok a járást motorizáltan megkönnyítő vázak, bár az angolban exoskeletonnak hívott termékeket leginkább az egészségügyi okból nehezen mozgók és a nagy terheket cipelők számára találták ki. A Nike most egy sokkal egyszerűbb és emészthetőbb verziót mutatott be a technológiából, a Project Amplify cipőjéből kilóg egy vádlikhoz erősíthető robotkar.

Második szettre való vádliizmot ad a Nike motorizált cipője

Fotó: Nike

A cipőt a Dephy robotikai vállalattal közösen készítette a gyártó, és egy motoros rendszert tartalmaz, amely képes átlagos sebességű futás vagy séta közben támogatni a lábat, csökkenteni a terhelést, továbbá energiát spórolni.

A Nike nem atlétáknak tervezte a terméket, hanem átlagemberek általi és hétköznapi használatra szánja. A séta könnyebbé vagy gyorsabbá tétele mellett az átlagos sebességű futást is megkönnyítheti.

A gyártó a lábak elektromos biciklijének titulálja, a gyakorlatban egy újabb szettre való vádliizmot ad a viselőknek.

Komolyan gondolja a piacra dobását a Nike

A Nike szerint a rendszer különféle prototípusait 400 sportoló tesztelte az elmúlt években, és teljesen komolyan gondolja a piacra dobását, pár éven belül szeretné megvásárolhatóvá tenni. A részletek egyelőre nem világosak, de az a legvalószínűbb, hogy az akkuról működő rendszer különálló egység lesz, és kompatibilis cipőkre lehet majd felerősíteni.

