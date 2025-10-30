Százezer forintért ad brutális mobilt a Nothing

A Nothing váratlanul bemutatta a Phone 3 mobilcsaládjának legújabb és legolcsóbb tagját. A Phone 3a Lite két változatban került piacra a márka webshopján keresztül, csak a háttértár kapacitásában van különbség köztük. A 128 GB-os változat ajánlott fogyasztói ára 249 euró, míg a 256 GB-os modellé 289 euró, az összegek alatt 97 ezer és 112 ezer forintokat kell érteni.

Fekete és fehér verzióban is elérhető a Nothing Phone 3a Lite

Fotó: Nothing

A Nothing Phone 3a Lite megtartotta a márka ipari dizájnját, bár a fényekkel való értesítésre kitalált Glyph rendszer árcsökkentési okból egyetlen hátlapi LED-re redukálódott. Viszont nem spórolták le a multifunkciós Essential Key gombot a készülékről, a háza pedig alumínium keretet és Panda Glass védőüveget kapott, a por- és vízállósága IP54 minősítésű.

Komoly hardverek landoltak a Nothing olcsó mobiljában

A Nothing mérnökei nem kötöttek fájó kompromisszumot a motorháztető alatt, hardveresen meglepően komoly lett az új mobil.

A 6,77 hüvelykes és 2392×1084 pixeles AMOLED kijelzője 120 Hz-es képfrissítéssel és 3000 nites csúcs fényerővel büszkélkedhet, ami ebben az árkategóriában felettébb nagyvonalú.

A tripla hátlapi kamerarendszere 50 MP-es fő szenzort, 8 MP-es ultraszéles látószögű kamerát, továbbá egy makró képalkotót kínál, míg az előlapi kamerája 16 MP-es.

A Nothing Phone 3a Lite belsejében MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G chip dolgozik, 8 GB memóriával, modelltől függően 128 GB vagy 256 GB háttértárral. Az 5000 mAh-es akku átlagos üzemidőt vetít előre, de legalább 33W teljesítménnyel tölthető, ebben a módban 20 perc alatt 50%-ra tölthető.

Teljesen ízlések és pofonok kérdése, hogy kinek mennyire tetszik a Nothing ipari dizájnja

Fotó: Nothing

A vevők NothingOS 3.5 rendszert kapnak a mobilon, ami egy felcicomázott Android 15. A gyártó szerint az Android 16-alapú NothingOS 4.0 valamikor a jövő év első felében futhat be a telefonra.

