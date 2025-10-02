Kémkedő nyakláncot árul ez a startup

Nem ritkák a szándékosan provokatív reklámkampányok, azonban egy mesterséges intelligenciás nyakláncot készítő startup alapítója a héten napi olyan hatmillió embert kezdett szándékosan bosszantani. A startupjának Friend nevű kütyüje folyamatosan rögzíti a viselőjének és a beszélgetőpartnereinek minden szavát, gombnyomásra beszélgetni lehet vele, kommentárokat fűz a történésekhez, végső soron virtuális társnak hirdetik a 129 dolláros eszközt.
A döntő többség eddig jó eséllyel nem hallott az eszközről, azonban most nemzetközileg is a hírekbe került, miután a startup 1 millió dolláros reklámkampány közepette teleplakátozta a hirdetéseivel a New York-i metrót.
A 22 éves Avi Schiffmann által vezetett startup 11 ezer metrókocsis hirdetési felületet, 1000 folyosókon és peronokon lévő plakátot, továbbá 130 szabadon álló hirdetési panelt bérelt ki.
A naponta olyan hatmillió utas által használt New York-i metróban feladott hirdetések vizuálisan egyszerűek, fehér alapon egy feketével írt mondat olvasható rajtuk.
Olyanokra kell gondolni, mint például
Az egyik típusú plakáton a „barát” kifejezés definíciója olvasható a Friend kütyü képe mellett: „valaki, aki meghallgat, válaszol és támogat”.
A plakátok megjelenését követően gyorsan megkezdődött a rongálásuk, a metró közönségének egy része tépkedéssel és firkás kommentárokkal reagált a mesterséges intelligenciás „barátnyaklánc” hirdetéseire.
– olvasható az utazóközönség filccel felírt véleménye a plakátokon.
Avi Schiffmann számított ezekre a visszajelzésekre.
Tudom, hogy a New York-i emberek gyűlölik a mesterséges intelligenciát és a viselhető MI-barát kütyükhöz hasonló dolgokat, talán jobban, mint az ország többi részén. Úgyhogy több hirdetést vásároltam, mint valaha bárki, és sok fehér helyet hagytam rajtuk, hogy szociális kommentárt fűzhessenek hozzájuk
– mesélte az Adweeknek.
A Friend nyakláncot eddig teszteltek nem voltak különösebben elragadtatva az eszköztől. A Wired magazin „cinikus, szarkasztikus, nem segítőkész” eszköznek találta, amely meglepően veszekedős, ráadásul hajlik a magas lóról beszélő, álszent viselkedésre.
Ami mindezeknél is rosszabb, hogy a mindig hallgatózó eszköz egyszerűen feszélyezi a viselő beszélgetőpartnereit, így kiváló eszköz a valódi emberi kapcsolatok és interakciók tönkretételére.
