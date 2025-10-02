Nem ritkák a szándékosan provokatív reklámkampányok, azonban egy mesterséges intelligenciás nyakláncot készítő startup alapítója a héten napi olyan hatmillió embert kezdett szándékosan bosszantani. A startupjának Friend nevű kütyüje folyamatosan rögzíti a viselőjének és a beszélgetőpartnereinek minden szavát, gombnyomásra beszélgetni lehet vele, kommentárokat fűz a történésekhez, végső soron virtuális társnak hirdetik a 129 dolláros eszközt.

Folyamatosan hallgatózik a Friend mesterséges intelligenciás nyaklánc

A döntő többség eddig jó eséllyel nem hallott az eszközről, azonban most nemzetközileg is a hírekbe került, miután a startup 1 millió dolláros reklámkampány közepette teleplakátozta a hirdetéseivel a New York-i metrót.

A 22 éves Avi Schiffmann által vezetett startup 11 ezer metrókocsis hirdetési felületet, 1000 folyosókon és peronokon lévő plakátot, továbbá 130 szabadon álló hirdetési panelt bérelt ki.

Szándékosan provokál a nyaklánccal a fiatal

A naponta olyan hatmillió utas által használt New York-i metróban feladott hirdetések vizuálisan egyszerűek, fehér alapon egy feketével írt mondat olvasható rajtuk.

Olyanokra kell gondolni, mint például

„Én sosem mondom le váratlanul a vacsorát”,

„Nem hagyok piszkos tányérokat a mosogatóban”,

„Szívesen végigcsinálom veled a sorozatnézési maratont”.

Az egyik típusú plakáton a „barát” kifejezés definíciója olvasható a Friend kütyü képe mellett: „valaki, aki meghallgat, válaszol és támogat”.

A plakátok megjelenését követően gyorsan megkezdődött a rongálásuk, a metró közönségének egy része tépkedéssel és firkás kommentárokkal reagált a mesterséges intelligenciás „barátnyaklánc” hirdetéseire.

„Az MI-t nem érdekli, hogy élsz vagy halsz”,

„Keress valódi barátokat”,

„Ez megfigyelés”,

„Az MI öngyilkosságra buzdít, ha arra kérik”

– olvasható az utazóközönség filccel felírt véleménye a plakátokon.

Avi Schiffmann számított ezekre a visszajelzésekre.

Tudom, hogy a New York-i emberek gyűlölik a mesterséges intelligenciát és a viselhető MI-barát kütyükhöz hasonló dolgokat, talán jobban, mint az ország többi részén. Úgyhogy több hirdetést vásároltam, mint valaha bárki, és sok fehér helyet hagytam rajtuk, hogy szociális kommentárt fűzhessenek hozzájuk

– mesélte az Adweeknek.