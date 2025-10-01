Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Samsung Galaxy Ring

Megszólalt a tűzveszélyes okosgyűrű ügyében a Samsung

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Begyűjtötte kivizsgálásra a youtuber Galaxy Ringjét. Nyugtatni próbálja az okosgyűrű vevőit a cég.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Samsung Galaxy Ringakkuokosgyűrű

Nagy aggodalmat keltett a héten Daniel Rotar kalandja, egy 50+ órás utazás során a youtuber egyszer csak azt vette észre, hogy viselés közben megdagadt az ujján a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűjének az akkuja. A gyűrűt nem tudta leszedni az ujjáról és nem engedték miatta felszállni a repülőre, de szerencsére egy kórház sürgősségi osztályán sikerült eltávolítani a kütyüt.

Így nézett ki a leszedését követően a youtuber felpuffadt akkujú Galaxy Ring okosgyűrűje
Így nézett ki a leszedését követően a youtuber felpuffadt akkujú Galaxy Ring okosgyűrűje
Fotó: ZONEofTECH / X

Mostanra a Samsung is reagált a nagy figyelmet kapott ügyre, tájékoztatása szerint egy extrém ritka meghibásodásról van szó, nem kell félniük a Galaxy Ringet vásárlóknak. A vállalat mostanra begyűjtötte kivizsgálásra a youtuber okosgyűrűjét, megtérítette a váratlan szállásköltségét, a hazatérésekor pedig kocsit is küldött érte a repülőtérre.

Nem érdemes félni az okosgyűrűktől

Rotarnak szerencsére nem esett komoly bántódása a Galaxy Ring felpúposodott akkuja miatt, megúszta némi mechnikai eredetű hámsérüléssel, várhatóan pár napon belül eltűnik a váratlan kaland emléke az ujjáról.

Az okosgyűrűvel rendelkezőknek nem kell pánikba esniük, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az akku púposodása valóban rendkívül ritka jelenség. Egyetlen másik esetet sikerült találni az interneten, négy hónapja egy másik Galaxy Ringet viselő is ugyanígy járt az okosgyűrűjével.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!