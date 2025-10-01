Megszólalt a tűzveszélyes okosgyűrű ügyében a Samsung

Nagy aggodalmat keltett a héten Daniel Rotar kalandja, egy 50+ órás utazás során a youtuber egyszer csak azt vette észre, hogy viselés közben megdagadt az ujján a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűjének az akkuja. A gyűrűt nem tudta leszedni az ujjáról és nem engedték miatta felszállni a repülőre, de szerencsére egy kórház sürgősségi osztályán sikerült eltávolítani a kütyüt.

Így nézett ki a leszedését követően a youtuber felpuffadt akkujú Galaxy Ring okosgyűrűje

Fotó: ZONEofTECH / X

Mostanra a Samsung is reagált a nagy figyelmet kapott ügyre, tájékoztatása szerint egy extrém ritka meghibásodásról van szó, nem kell félniük a Galaxy Ringet vásárlóknak. A vállalat mostanra begyűjtötte kivizsgálásra a youtuber okosgyűrűjét, megtérítette a váratlan szállásköltségét, a hazatérésekor pedig kocsit is küldött érte a repülőtérre.

Nem érdemes félni az okosgyűrűktől

Rotarnak szerencsére nem esett komoly bántódása a Galaxy Ring felpúposodott akkuja miatt, megúszta némi mechnikai eredetű hámsérüléssel, várhatóan pár napon belül eltűnik a váratlan kaland emléke az ujjáról.

Update #2



Finally got home after way over 50h of flying/travelling 😅



Samsung reached out to me:

- refunded me for my overnight hotel

- booked me a car to get me home this morning

- collected the ring from me, for further investigation



My finger is also doing well, aside from… https://t.co/40c7l6MASV pic.twitter.com/xSSDc7Dz7J — Daniel (@ZONEofTECH) September 30, 2025

Az okosgyűrűvel rendelkezőknek nem kell pánikba esniük, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az akku púposodása valóban rendkívül ritka jelenség. Egyetlen másik esetet sikerült találni az interneten, négy hónapja egy másik Galaxy Ringet viselő is ugyanígy járt az okosgyűrűjével.

