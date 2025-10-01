Megszólalt a tűzveszélyes okosgyűrű ügyében a Samsung

Nagy aggodalmat keltett a héten Daniel Rotar kalandja, egy 50+ órás utazás során a youtuber egyszer csak azt vette észre, hogy viselés közben megdagadt az ujján a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűjének az akkuja. A gyűrűt nem tudta leszedni az ujjáról és nem engedték miatta felszállni a repülőre, de szerencsére egy kórház sürgősségi osztályán sikerült eltávolítani a kütyüt.
Mostanra a Samsung is reagált a nagy figyelmet kapott ügyre, tájékoztatása szerint egy extrém ritka meghibásodásról van szó, nem kell félniük a Galaxy Ringet vásárlóknak. A vállalat mostanra begyűjtötte kivizsgálásra a youtuber okosgyűrűjét, megtérítette a váratlan szállásköltségét, a hazatérésekor pedig kocsit is küldött érte a repülőtérre.
Rotarnak szerencsére nem esett komoly bántódása a Galaxy Ring felpúposodott akkuja miatt, megúszta némi mechnikai eredetű hámsérüléssel, várhatóan pár napon belül eltűnik a váratlan kaland emléke az ujjáról.
Az okosgyűrűvel rendelkezőknek nem kell pánikba esniük, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az akku púposodása valóban rendkívül ritka jelenség. Egyetlen másik esetet sikerült találni az interneten, négy hónapja egy másik Galaxy Ringet viselő is ugyanígy járt az okosgyűrűjével.
