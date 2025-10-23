Elment a net, úgyhogy pokollá tette az éjszakát az okosmatrac

Október 20-án hajnalban az Amazon Web Services (AWS) rendszerhibája nemcsak a fél internetet bénította meg, de egyes emberek alvását is tönkretette. Az Eight Sleep nevű cég Pod okosmatracai sajnos kizárólag netre csimpaszkodva képesek működni, így ha elmegy az internet vagy hálózati üzemzavar van, akkor nem állítják a hőmérsékletüket és a pozíciójukat.

Két zónában szabályozható az Eight Sleep Pod5 okosmatrac hűtése és fűtése

Fotó: Eight Sleep

Az Amazon hálózati hibája miatt a méregdrága okosmatracokon aludni próbáltak egy része elveszítette az irányítást a hőmérséklet-szabályozás és a pozícióbeállítás felett. Egyes matracok túl melegek voltak, mások kényelmetlen pozícióba döntve maradtak.

A háttérrendszer kiesése miatt egy szaunában kell aludnom

– írta egy vevő a közösségi médiában, miután az ágyát jó néhány fokkal szobahőmérséklet fölött ragadva találta, és nem tudta manuálisan átállítani, mert az üzemzavar miatt a matrac mobilappja sem működött.

Rossz vicc az okosmatracokat vevők kálváriája

Az okosmatracok fő vonzereje, hogy testhőmérsékletet, alvási mintákat, akár pulzust is képesek mérni, és részben ezek függvényében automatikusan szabályozzák a hűtést és a fűtést. A legfejlettebb modellek a matrac pozícióját is állítgatják.

Sajnos az Eight Sleep több generáción keresztül olyan matracokat készített, amelyek nem rendelkeztek internetes szolgáltatáskiesés esetére fizikai állítógombokkal, noha üzemzavar esetén nem lehet a matracok mobilappján keresztül módosítani a beállításaikat.

Ennek a nevetséges helyzetnek roppant egyszerű oka van: nem elég 3-6 ezer eurókért megvenni a cég okosmatracait, de havidíjas előfizetés is kell a működésükhöz. Ez évi 200-400 euróba kerül, nélküle buta matracokká válnak a termékek.

Az Eight Sleep igazgatója a mostani incidens után azt állítja, hogy dolgoznak valamiféle üzemzavarok idején működésbe lépő, offline üzemmódon. Ettől függetlenül az okosmatracok és hasonló termékek tehetős vásárlói nem sok jóra számíthatnak, amíg megengedik a luxusiparban utazó techcégeknek, hogy a bolondját járassák velük a teljesen feleslegesen csak netkapcsolattal és plusz előfizetéssel működő termékeikkel.