Mit tegyünk, ha online csalás áldozatai lettünk?

Az első és legfontosabb: bizonyítékok gyűjtése! Amint rájövünk, hogy online csalás történt, azonnal állítsuk le a kommunikációt az eladóval vagy vevővel. Ne hagyjuk, hogy további adatokat csaljon ki tőlünk, és ne engedjük, hogy megint pénzt utaljunk. Az első lépés mindig a bizonyítékok mentése.

Az online csalások gyorsabban fejlődnek, mint az ellenük kitalált módszerek.

Készítsünk képernyőfotót az üzenetváltásokról, a hirdetésről, a fizetési igazolásról, a számlakivonatról és minden másról, ami alátámasztja, hogy mi történt. Ezek nélkül a bank és a hatóságok jóval nehezebben tudnak segíteni. Jegyezzük fel a pontos összeget, az időpontot és a használt számlaszámot vagy Revolut-profilt is.

Banki chargeback: a leggyorsabb visszaút, ha online csalás történt

Ha bankkártyával fizettünk, akkor a banknál kérhetjük a visszaterhelési (chargeback) eljárást. Ez egy nemzetközi szabályrendszer, amelynek lényege, hogy ha a vásárló bizonyítja: a terméket nem kapta meg, vagy a szolgáltatás nem teljesült, akkor a bank közbenjárhat a pénz visszaszerzésében.

A folyamat általában úgy indul, hogy felvesszük a kapcsolatot a bank ügyfélszolgálatával, letiltjuk a kártyát (ha további visszaélés veszélye áll fenn), és kérjük a chargeback indítását. A bank bekéri a bizonyítékokat, majd a kártyatársaságon keresztül elindítja az eljárást.

Fontos tudni, hogy a chargeback nem azonnali, akár több hétig vagy hónapig is eltarthat. A rutinosabb online csalók viszont sajnos perceken belül felveszik vagy továbbutalják a pénzüket a számlájukról, de egy próbát megér a dolog. A siker esélye annál nagyobb, minél előbb jelezzük a problémát, és minél alaposabb a dokumentáció.

Mi a helyzet, ha valamelyik modern, online bankon keresztül történt a tranzakció?

A Revolut és más fintech alkalmazások esetén is van lehetőség panaszt tenni. Az alkalmazásban a tranzakcióra kattintva indíthatjuk el a reklamációt, és megadhatjuk, miért tartjuk csalásnak az ügyletet. A Revolut ügyfélszolgálata vizsgálatot indít, és ha jogosnak látja a panaszt, visszatérítheti az összeget.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a fintech cégek gyakran szigorú feltételekhez kötik a kártérítést. Ha például a felhasználó önként utalta át a pénzt egy csalónak (nem ellopták az adatait, hanem „önként” fizetett), kisebb az esély a visszatérítésre. Ettől függetlenül mindig érdemes megpróbálni, mert aezek a cégek is részt vesznek a nemzetközi kártyatársaságok rendszerében, így adott esetben chargebacket is indíthatnak.

Persze az is fontos információ, hogy sok ilyen fintech cég nem rendelkezik magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, így a reklamációkat is van, hogy angol nyelven kell intézni!

Rendőrségi feljelentés: miért nélkülözhetetlen

Sokan úgy érzik, nincs értelme rendőrséghez fordulni, mert a csalók ügyesek és nehezen elérhetők. Ez tévhit. A feljelentés nemcsak jogi kötelezettség, hanem a visszaszerzés esélyét is növeli.