Mit tegyünk, ha online csalás áldozatai lettünk?

Az első és legfontosabb: bizonyítékok gyűjtése! Amint rájövünk, hogy online csalás történt, azonnal állítsuk le a kommunikációt az eladóval vagy vevővel. Ne hagyjuk, hogy további adatokat csaljon ki tőlünk, és ne engedjük, hogy megint pénzt utaljunk. Az első lépés mindig a bizonyítékok mentése.
Készítsünk képernyőfotót az üzenetváltásokról, a hirdetésről, a fizetési igazolásról, a számlakivonatról és minden másról, ami alátámasztja, hogy mi történt. Ezek nélkül a bank és a hatóságok jóval nehezebben tudnak segíteni. Jegyezzük fel a pontos összeget, az időpontot és a használt számlaszámot vagy Revolut-profilt is.
Ha bankkártyával fizettünk, akkor a banknál kérhetjük a visszaterhelési (chargeback) eljárást. Ez egy nemzetközi szabályrendszer, amelynek lényege, hogy ha a vásárló bizonyítja: a terméket nem kapta meg, vagy a szolgáltatás nem teljesült, akkor a bank közbenjárhat a pénz visszaszerzésében.
A folyamat általában úgy indul, hogy felvesszük a kapcsolatot a bank ügyfélszolgálatával, letiltjuk a kártyát (ha további visszaélés veszélye áll fenn), és kérjük a chargeback indítását. A bank bekéri a bizonyítékokat, majd a kártyatársaságon keresztül elindítja az eljárást.
Fontos tudni, hogy a chargeback nem azonnali, akár több hétig vagy hónapig is eltarthat. A rutinosabb online csalók viszont sajnos perceken belül felveszik vagy továbbutalják a pénzüket a számlájukról, de egy próbát megér a dolog. A siker esélye annál nagyobb, minél előbb jelezzük a problémát, és minél alaposabb a dokumentáció.
A Revolut és más fintech alkalmazások esetén is van lehetőség panaszt tenni. Az alkalmazásban a tranzakcióra kattintva indíthatjuk el a reklamációt, és megadhatjuk, miért tartjuk csalásnak az ügyletet. A Revolut ügyfélszolgálata vizsgálatot indít, és ha jogosnak látja a panaszt, visszatérítheti az összeget.
Ugyanakkor tudni kell, hogy a fintech cégek gyakran szigorú feltételekhez kötik a kártérítést. Ha például a felhasználó önként utalta át a pénzt egy csalónak (nem ellopták az adatait, hanem „önként” fizetett), kisebb az esély a visszatérítésre. Ettől függetlenül mindig érdemes megpróbálni, mert aezek a cégek is részt vesznek a nemzetközi kártyatársaságok rendszerében, így adott esetben chargebacket is indíthatnak.
Persze az is fontos információ, hogy sok ilyen fintech cég nem rendelkezik magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, így a reklamációkat is van, hogy angol nyelven kell intézni!
Sokan úgy érzik, nincs értelme rendőrséghez fordulni, mert a csalók ügyesek és nehezen elérhetők. Ez tévhit. A feljelentés nemcsak jogi kötelezettség, hanem a visszaszerzés esélyét is növeli.
A rendőrség online és személyesen is fogadja a feljelentéseket. Fontos, hogy minél több bizonyítékot csatoljunk: üzeneteket, hirdetésképernyőt, bankszámlaszámot, tranzakciós adatokat. Ha a csaló külföldi, akkor a nyomozás hosszabb lehet, de a hatóságok nemzetközi együttműködésben is tudnak lépni.
Az eljárás során a rendőrség gyakran együttműködik bankokkal, kiberbiztonsági szervezetekkel és más országok rendőrségeivel. A siker nem garantált, de feljelentés nélkül biztos, hogy nincs esélyünk a pénz visszaszerzésére, ráadásul másokat sem védünk meg.
Ez a legnehezebb helyzet. A külföldi csalók gyakran használnak hamis számlákat, bonyolult pénzmozgatási láncot, vagy kriptovalutát, hogy elrejtsék a nyomukat. Ennek ellenére a banki és rendőrségi csatornákon keresztül még mindig van esély a pénz nyomon követésére.
Ha például a csaló egy EU-s számlára kérte az utalást, a pénz útja követhető, és az adott ország bankja, rendőrsége együttműködhet a magyar hatóságokkal. Ha viszont a pénz kriptóba vagy egzotikus számlára került, a visszaszerzés jóval nehezebb, néha szinte lehetetlen. Ezért is fontos, hogy nagyon gondoljuk meg a dolgot, mielőtt bármit is kifizetünk ilyen módon!
A legfontosabb tényező az idő. Minél hamarabb jelezzük a banknak és a hatóságoknak a csalást, annál nagyobb az esély, hogy a tranzakciót meg tudják állítani vagy visszafordítani. Ha napokig várunk, a pénz már továbbutalták, és sokkal nehezebb nyomára bukkanni.
Mindig gyűjtsük össze az összes lehetséges bizonyítékot, ne hagyjunk ki semmit. Egy egyszerű képernyőkép vagy hirdetésfotó is döntő lehet a vizsgálat során. Ha több áldozat jelentkezik ugyanazzal a csalóval kapcsolatban, a rendőrség összevonhatja az ügyeket, és nagyobb eséllyel találják meg az elkövetőt.
Sokan azt hiszik, hogy „kis összegért” nem érdemes rendőrséghez fordulni. Pedig a csalók például az online piactereken pont erre játszanak: ha minden áldozat 5-10 ezer forintot veszít, ők mégis milliókat keresnek, mert senki sem jelentkezik. A feljelentés összeadódik, és egy sorozatos csaló ellen komolyabb nyomozás indulhat.
Mások attól tartanak, hogy a bank „úgyis” elutasítja őket. Ez sem igaz. A bankoknak kötelessége kivizsgálni a panaszt, és a kártyatársaságokon keresztül visszakövetelni a pénzt, ha jogszerű. Nem garantált a siker, de esély mindig van.
Íme egy praktikus ellenőrző lista ilyen esetekre:
Az online csalás áldozatává válni ijesztő élmény, de nem szabad feladni. A bank, a fintech cégek és a rendőrség mind kínálnak eszközöket a kár rendezésére. Nem mindig sikerül minden pénzt visszaszerezni, de a gyors reagálás, a bizonyítékok összegyűjtése és a hivatalos eljárások elindítása jelentősen növeli az esélyeket.
A legfontosabb tanulság: a csalás után ne hibáztassuk magunkat, hanem azonnal cselekedjünk. Ha következetesen betartjuk a lépéseket, akkor jó esélyünk van arra, hogy a veszteség minimális maradjon, és másokat is megvédhetünk azzal, hogy jelentjük az esetet.