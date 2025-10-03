Hogyan ismerjük fel a csalókat az online piactereken?

Az online piactereken legtöbbször nem cégekkel, hanem magánszemélyekkel kötünk üzletet. Ez önmagában nem probléma, de hiányzik az a fajta garancia, amelyet egy bejegyzett cég és a fogyasztóvédelmi szabályok biztosítanak. Egy bolt mögött ott áll az ÁSZF, a jogszabályi kötelezettségek, a jótállási és visszaküldési lehetőség – egy magáneladó esetén viszont sokkal nehezebb jogorvoslatot találni, ha baj van.
Ezért fontos, hogy piacteres vásárlásnál mindig fenntartsunk egy egészséges bizalmatlanságot. A szabály: előbb ellenőrzünk, aztán fizetünk. Ez igaz a vevőre és az eladóra egyaránt.
A Facebook Marketplace a csalók egyik kedvenc terepe, mert könnyű új profilokat létrehozni, és a hirdetések sok embert elérnek rövid idő alatt. Vannak azonban tipikus jelek, amelyek gyanút kelthetnek.
Egy csaló gyakran újonnan létrehozott profillal dolgozik, kevés baráttal, minimális aktivitással. Az is árulkodó, ha a profilképe gyanúsan stockfotó-szerű, vagy egyáltalán nincs képe. A hirdetéshez feltöltött fotók sokszor nem saját készítésűek, hanem más oldalakról lopott képek.
A kommunikáció stílusa is beszédes. Ha az eladó sürget, nyomást gyakorol, irreálisan jó árat kínál és közben ragaszkodik az előreutaláshoz, nagy eséllyel csalóval van dolgunk. Ugyanilyen gyanús, ha hamar külső csatornára (például e-mailre, WhatsAppra) tereli a beszélgetést.
A Vaterán, a Jófogáson és más hazai piactereken az egyik leggyakoribb csalási forma az ál-vevői e-mail. Ebben a csaló azt állítja, hogy átutalja a vételárat, de ehhez szüksége van az eladó személyes adataira – gyakran bankszámlaszámra, születési dátumra vagy még több érzékeny adatra. Valójában ezekkel az információkkal visszaél, a pénzt pedig soha nem küldi el.
Máskor a csaló hamis banki igazolást mutat: elküldi a „sikeres átutalásról” szóló dokumentumot, majd sürgeti, hogy az eladó adja fel a terméket. A valóságban a pénz soha nem érkezik meg. Az eladó, ha nem ellenőrzi a számláját, könnyen elveszítheti a terméket.
Előfordul az is, hogy az eladó próbálkozik trükkökkel: rossz állapotú árut küld a vásárlónak, vagy egyáltalán nem adja fel. Vevőként ilyenkor szintén csak akkor van esélyünk a pénz visszaszerzésére, ha olyan fizetési megoldást választottunk, amely nyújt valamilyen védelmet.
Az egyik legjobb szabály, ha soha nem utalunk előre ismeretlen embernek. Ha mégis online fizetést választunk, azt csak olyan platformon tegyük, ahol van beépített vevővédelem. A Vaterán például a saját fizetési rendszerén keresztül biztonságosabb a tranzakció, mint egy közvetlen utalás.
A személyes találkozó mindig biztonságosabb, mint a teljesen online ügylet. Ha lehetőség van rá, válasszunk forgalmas, nyilvános helyet, nappali időpontban. Készpénzzel vagy mobilbankos azonnali utalással is rendezhetjük a fizetést, de csak akkor, amikor már kézhez vettük és átnéztük az árut.
Ha szállítással oldjuk meg, akkor az utánvétes megoldások nyújtják a legnagyobb biztonságot. A csomagautomaták, például a Foxpost szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a vevő csak akkor fizessen, amikor ténylegesen átveszi a csomagot. Ez csökkenti a kockázatot, hiszen a csaló nem jut hozzá előre a pénzhez. Persze még így is megvan az esély, hogy egy féltéglt veszünk ki a csomagból, ezért érdemes körültekintően választani.
Mindkét félnek van felelőssége a biztonságban. A vevőnek nem szabad bedőlnie az irreálisan jó áraknak és a sürgetésnek, az eladónak pedig nem szabad hamis bizonylatok alapján kiadnia a kezéből a terméket.
A leggyakoribb hibák elkerülése érdekében érdemes betartani néhány szabályt:
Az online piacterek előnye a gyorsaság és a változatos kínálat, de ez csak akkor válik valódi értékké, ha nem párosul felesleges kockázattal. A tudatos vevő és eladó nemcsak saját magát védi, hanem a közösséget is: ha jelentjük a gyanús hirdetéseket, másokat is megóvhatunk.
A legnagyobb fegyverünk a józan ész. Ha valaki irreálisan olcsón kínál egy új iPhone-t, miközben máshol kétszer annyiba kerül, akkor szinte biztos, hogy csalásról van szó. Ha valaki adatokat kér, amelyeknek semmi köze a vásárláshoz, akkor álljunk meg és kérdőjelezzük meg a szándékait.
Az online piacterek biztonságos használata nem ördöngösség, de következetes figyelmet igényel. Vevőként ne fizessünk előre, válasszuk az utánvétet vagy a személyes találkozót, és ne adjunk ki felesleges adatokat. Eladóként ne adjuk ki az árut addig, amíg a pénz ténylegesen nem érkezett meg, és dokumentáljunk mindent.
Az online piactereken a csalók kreatívak, de a szabályok betartásával jelentősen csökkenthetjük a kockázatot. A biztonság itt is rajtunk múlik: ha nem kapkodunk, nem hagyjuk magunkat sürgetni, és mindig ellenőrzünk, akkor a piacterek előnyeit kihasználhatjuk anélkül, hogy áldozattá válnánk.
