Hogyan ismerjük fel a csalókat az online piactereken?

Az online piactereken legtöbbször nem cégekkel, hanem magánszemélyekkel kötünk üzletet. Ez önmagában nem probléma, de hiányzik az a fajta garancia, amelyet egy bejegyzett cég és a fogyasztóvédelmi szabályok biztosítanak. Egy bolt mögött ott áll az ÁSZF, a jogszabályi kötelezettségek, a jótállási és visszaküldési lehetőség – egy magáneladó esetén viszont sokkal nehezebb jogorvoslatot találni, ha baj van.

Az online piacterek még a webáruházaknál is kockázatosabbak.

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock/Copyright (c) 2017 Tero Vesalainen/Shutterstock.

Ezért fontos, hogy piacteres vásárlásnál mindig fenntartsunk egy egészséges bizalmatlanságot. A szabály: előbb ellenőrzünk, aztán fizetünk. Ez igaz a vevőre és az eladóra egyaránt.

Hogyan ismerjük fel a csalókat a Facebookon

A Facebook Marketplace a csalók egyik kedvenc terepe, mert könnyű új profilokat létrehozni, és a hirdetések sok embert elérnek rövid idő alatt. Vannak azonban tipikus jelek, amelyek gyanút kelthetnek.

Egy csaló gyakran újonnan létrehozott profillal dolgozik, kevés baráttal, minimális aktivitással. Az is árulkodó, ha a profilképe gyanúsan stockfotó-szerű, vagy egyáltalán nincs képe. A hirdetéshez feltöltött fotók sokszor nem saját készítésűek, hanem más oldalakról lopott képek.

A kommunikáció stílusa is beszédes. Ha az eladó sürget, nyomást gyakorol, irreálisan jó árat kínál és közben ragaszkodik az előreutaláshoz, nagy eséllyel csalóval van dolgunk. Ugyanilyen gyanús, ha hamar külső csatornára (például e-mailre, WhatsAppra) tereli a beszélgetést.

Tipikus csalások a nagy online piactereken

A Vaterán, a Jófogáson és más hazai piactereken az egyik leggyakoribb csalási forma az ál-vevői e-mail. Ebben a csaló azt állítja, hogy átutalja a vételárat, de ehhez szüksége van az eladó személyes adataira – gyakran bankszámlaszámra, születési dátumra vagy még több érzékeny adatra. Valójában ezekkel az információkkal visszaél, a pénzt pedig soha nem küldi el.

Máskor a csaló hamis banki igazolást mutat: elküldi a „sikeres átutalásról” szóló dokumentumot, majd sürgeti, hogy az eladó adja fel a terméket. A valóságban a pénz soha nem érkezik meg. Az eladó, ha nem ellenőrzi a számláját, könnyen elveszítheti a terméket.

Előfordul az is, hogy az eladó próbálkozik trükkökkel: rossz állapotú árut küld a vásárlónak, vagy egyáltalán nem adja fel. Vevőként ilyenkor szintén csak akkor van esélyünk a pénz visszaszerzésére, ha olyan fizetési megoldást választottunk, amely nyújt valamilyen védelmet.