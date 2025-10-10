Megőrültek az emberek: újra kitört a PC-vásárlási láz a világban – mutatjuk, hogy miért!

A koronavírusos időszakot követően nem ment jól a számítógépgyártók szekere, az otthonról dolgozós és tanulós időszak rendkívüli eladásait követően hirtelen megritkultak az új PC-t vásárolni kívánók. A Windows 10 általános támogatásának októberi megszűnésével a várhatónak megfelelően most megnyíltak a pénzcsapok, óriási tempóra kapcsoltak a számítógépek eladásai, hiszen a vállalati, az állami, továbbá a lakossági felhasználók sem szeretnének biztonsági javításokat nem kapó számítógépeket használni az internetezésre.

Milliók kényszerülnek pénzt adni egy új számítógépért, noha a meglévő még teljesen megfelel a céljaikra

Fotó: Ana Achim / Unsplash

Az IDC piackutató szerint az idei harmadik negyedévben tetőfokára hágott a PC-vásárlási láz, az egy évvel ezelőtt azonos időszakhoz képest globálisan 9%-kal több PC fogyott, pedig már akkor is felszállóban voltak az eladások.

Régiókra lebontva az Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA), továbbá az ázsiai-csendes-óceáni térség (AP) vitték a prímet, mindkettőben 14%-ot nőttek az egy évvel ezelőttihez képest az új számítógépek eladásai.

Éves összehasonlításban kilőttek a PC-eladások, csak az amerikai kontinensek teljesítenek masszívan a nemzetközi 9% átlag alatt

Fotó: IDC

Mindeközben az amerikai kontinensek csak 1% növekedést tudtak felmutatni. Az elemzők szerint ennek fő okai, hogy az USA-ban a vámok és az általános gazdasági félelmek miatt az első negyedévben látott hajrá után nagyon visszaestek az eladások.

Nem kötelező még pénzt költeni az új számítógépre

A Windows 10-es számítógépeket használók szerencséjére a Microsoft még nem küldi teljesen nyugdíjba a rendszert. A kiterjesztett támogatási programján keresztül az állami és a céges ügyfelek további három évig, míg a lakossági ügyfelek jövő októberig kérhetnek hozzá biztonsági frissítéseket, ráadásul az utóbbiaknak fizetniük sem kell a javításokért.

