Minden, amit tudni érdemes, hogy elkerüljük a csalókat az online piactereken

A jó hír az, hogy a legtöbb átverés felismerhető és elkerülhető, ha tudjuk, mire figyeljünk. Ebben az összefoglalóban bemutatjuk, hogyan vásároljunk biztonságosan a neten, az online piactereken, mik a leggyakoribb trükkök, és mit tehetünk, ha mégis pórul járunk.

Még a használt ruhákat árusító online piactereken is meglepően sok a csaló!

A biztonság alapja, hogy csak olyan webáruházban vásároljunk, ahol átlátható cégadatok, elérhetőségek és ügyfélszolgálat is megtalálható. A hivatalos cégnév, adószám, székhely és egy működő ügyfélszolgálati telefonszám máris jelezheti, hogy valódi kereskedővel van dolgunk.

Ellenőrizzük a technikai biztonságot is: a böngésző címsorában mindig https:// előtagot és lakat ikont lássunk. A fizetéshez megbízható, ismert szolgáltatót (bankkártya, PayPal, banki átutalás) használjunk, és kerüljük a gyanús, titkosítatlan űrlapokat.

Ha egy oldal túl olcsón kínálja a termékeket, vagy a szövege hemzseg a hibáktól, inkább lépjünk tovább. Egy jó ár lehet akció, de egy irreálisan alacsony ár szinte mindig csapda.

Mire figyeljünk az online piactereken?

A Facebook Marketplace, a Vatera és más piacterek kényelmesek, de sok csalónak adnak lehetőséget. Vevőként ellenőrizzük az eladó profilját: mióta van a Facebookon, mennyi aktivitása van, van-e értékelése. Az új, üres profil gyakran gyanús.

Eladóként figyeljünk a hamis bizonylatokra: soha ne adjuk oda a terméket csak egy e-mail alapján. Mindig nézzük meg, valóban megérkezett-e a pénz a számlánkra.

A legbiztonságosabb megoldások: személyes találkozó forgalmas helyen, készpénzes fizetéssel vagy csomagautomata utánvét. A Foxpost és más hasonló megoldások előnye, hogy a vevő csak akkor fizet, amikor átveszi a csomagot, így csökken az előrefizetés kockázata.

A legkreatívabb csalási módszerek

Az elmúlt években a csalók egyre ügyesebbek lettek, és sokszor meglepő trükkökkel élnek. Néhány tipikus példa:

hamis webáruház, amely népszerű termékeket kínál irreálisan alacsony áron; hamis banki bizonylat, amellyel sürgetik az eladót; közvetítői csalás, amikor egy „harmadik fél” tartja a pénzt, valójában a csaló; futárszolgálatnak álcázott SMS vagy e-mail, ami adathalász oldalra visz; ál-ügyfélszolgálat, amely távoli hozzáférést kér a számítógépünkhöz; profi, de hamis adathalász e-mailek, amelyek pontosan utánozzák a bankok stílusát.

Ezek mind arra építenek, hogy kapkodunk, félünk vagy túlzottan vágyunk egy jó ajánlatra. A védekezés kulcsa, hogy lassítsunk, és mindig ellenőrizzük a részleteket.