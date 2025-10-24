Kimondta a PlayStation volt főnöke a nagy valóságot

A következő generációs konzolokról érkező pletykák és hivatalos információk alapján fundamentális változás előtt áll a konzolos gaming. A Sony győzelmével alapvetően véget ért a PlayStation és az Xbox háborúja, így a jövőben mindkét márka új stratégiára vált.

Véget ért a régimódi konzolháború, a PlayStation és az Xbox is megváltozik

Fotó: Tigran Hambardzumyan / Unsplash

A következő generációban a Sony fogja kiszolgálni az otthoni konzolra vágyó gamereket és a szülőket, továbbá hadat üzen a Nintendónak egy kézikonzollal. Mindeközben a Microsoft prémium márkává fogja varázsolni az Xboxot, egy bivalyerős és nagyon drága, rétegtermék konzollal kíván játékban maradni.

Minden megváltozott az iparban, állítja a PlayStation volt főnöke

Shuhei Yoshida, a PlayStation korábbi vezetője a Skill Up YouTube-csatorna egyik podcastjában kijelentette, hogy nagyon megváltozott a gaming, a régi utak már nem járhatóak, a konzolok gyártóinak máshogy kell kiszolgálniuk a közönségüket.

Konkrétan arról van szó, hogy régebben mindig a sokkal szebb grafikával adták el az újabb és újabb konzolokat, ez indokolta a létezésüket és hozta lázba a gamereket.

Ez már nem igaz, a jelenlegi generációs konzolok sem hoztak az összkép tekintetében olyan látványos előrelépést, amitől leesett volna a gamerek álla, és a jövőben ennél is visszafogottabbak lehetnek a generációk közti előrelépések.

Olyan szintre fejlődött a grafika, hogy közvetlen összehasonlító képek nélkül magam sem tudom megállapítani az éppen látott grafikai funkciókat. Például hogy sugárkövetéses vagy nem sugárkövetéses valami

– mondta Yoshida

Ennek megfelelően beléptünk egy olyan korszakba, mikor a grafika helyett a játékélmény válik a legfontosabb faktorrá. Az állítólagos PlayStation kézikonzol is ennek a jele, ugyan teljesítményre biztosan nem lesz túlságosan hűha dolog, de nagyon sok gamert ez nem fog érdekelni, ha cserébe úton-útfélen játszani tudnak majd a kedvenc PlayStation-játékaikkal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!