Óriási botrány a Facebooknál pornófilmek miatt

Kínos botrányba keveredett a Meta. A felnőttfilmes Strike 3 Holdings kártérítési pert kíván indítani a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető cég ellen, mert az szerinte mesterséges intelligencia képzése céljából illegálisan torrentezhetett le a tulajdonában álló pornófilmeket.

Az ügyvédek szerint magáncélra tölthették le a pornót a Meta dolgozói

A felperes szerint a Meta több mint 2400 videót töltött le, és egy 2500 IP-címből álló „rejtett hálózatot” is működtetett, hogy nehezebben lehessen kapcsolatba hozni a kalóz letöltésekkel.

Becslése szerint a Meta 350 millió dollárnál is nagyobb kárt okozhatott számára.

A Meta jogi képviselői a perindítás megtagadását kérik a bírótól. Állításuk szerint semmi bizonyíték sincs arra, hogy a cég utasította volna a dolgozókat a pornó letöltögetésére, szándékosan használt volna felnőtt anyagokat bármiféle MI modell tanítására, vagy egyáltalán tudomása lett volna a pornó letöltéséről. Az állítólagos letöltések egy része még azelőtt történt, hogy megkezdődött volna a képet vagy videót generáló modellek fejlesztése a cégnél.

Személyes használatra torrentezhették a pornót

A Meta ügyvédei szerint ha történtek is letöltések a Meta IP-címeiről, akkor a dolgozók „személyes használatra” torrentezhettek pornót, noha ezt tiltja a vállalat szabályzata. Ezen túlmenően az ügyvédek szerint az sem állapítható meg, hogy egyáltalán kik állhatnak a letöltések mögött, hiszen a Meta több tízezer dolgozója mellett „számtalan” látogató, alvállalkozó, harmadik felek interneteznek napi szinten a cég wifijein keresztül.

A Meta ügyvédei szerint a Strike 3 Holdings állítólagos bizonyítékai gyengék vagy használhatatlanok. Emellett a céget széles körben olyan szerzői jogi trollként tartják számon, amely valódi tevékenységet nem végez, csak zsarolásszerű kártérítési pereket indítgat a megvásárolt szellemi tulajdonok kapcsán.

