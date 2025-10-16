187 ezer pornóképet töltött fel a minisztérium szerverére a dolgozó

Ideje az eszükbe vésniük az embereknek, hogy a munkáltató által biztosított számítógépet vagy mobilt csak a kimondott céljaira szabad használni. Egy friss beszámoló szerint még a tavalyi év végén súlyos és kínos botrány történt az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumában (DOE), egy évtizedek óta ott dolgozó szakember véletlenül 187 ezer pornóképet töltött fel a hivatal számítógépes hálózatára.

A férfi olyan három évtized alatt gyűjtötte össze a pornóképes kollekcióját

Fotó: Giorgio Trovato / Unsplash

Védekezése szerint a férfi nem tudta, hogy a hivatali laptophoz csatlakoztatott külső meghajtók tartalma automatikusan feltöltődik a minisztérium számítógépes hálózatára, nem állt szándékában az elmúlt 25-30 évben összehordott pornógyűjteményét biztonsági menteni a hivatal szervereire.

Teljes meglepetésként érte, mikor hat hónappal a gyűjteményt tartalmazó meghajtó felcsatlakoztatása után valaki felfedezte a képeket és fegyelmi eljárás indult ellene.

Ennél kínosabb része is van a pornóügynek

A férfi szerint képek feltöltésének idején különösen rossz mentális állapotban volt, rendkívül magányosnak érezte magát. Részben ezért generatív mesterséges intelligenciás eszközökkel kísérletezett, a gyűjteményét pornóképeket generáló rendszer betanítására kívánta használni.

A képek eredetileg a telefonján voltak, de túl kicsinek találta a készülék kijelzőjét a nézegetésükhöz.

A belső vizsgálat során a dolgozó iratokat mutatott be, miszerint orvoshoz fordult a mentális problémái miatt és javult az állapota. A bíró úgy döntött, hogy az állását ugyan nem veszíti el a dolgozó, de a visszavont biztonsági engedélyeit nem kaphatja vissza, mert nem garantálható hosszabb távon, hogy képes és hajlandó lesz megfelelni a minisztérium számítógép-használati szabályainak.

A férfi nem örült a döntésnek, véleménye szerint a kelleténél jobban kémkedett utána a foglalkoztatója, tekintve hogy a laptop nem tartalmazott, továbbá a minisztérium szabályzata szerint nem is tartalmazhatott titkosított információkat. Emellett sérelmezte, hogy a képek miatti vizsgálat indulásakor a spanyol inkvizícióra emlékeztető kihallgatásban volt része.