Megtámadta a rajongó a szexi cosplayert

Már hetekkel a megtartása előtt botrány volt a Twitch élő közvetítéses oldal éves rajongói rendezvénye körül, a legismertebb streamerek egy része biztonsági okokra hivatkozva lemondta a TwitchConon való részvételét. Asmongold szerint konkrétan állatkertté vált a rendezvény, és a Twitch ígéretei ellenére nincs bizalmuk abban, hogy a biztonsági szolgálat képes lesz garantálni a rendezvényen való épségüket.

Nem vették komolyan a TwitchCon biztosítását. Csak az volt Emiru szerencséje, hogy nem megölni akarta a rajongó

Fotó: Emiru / X

A döntésüket sokan túlzásnak tartották, ám az eseményen október 17-én történt incidens igazolta az aggodalmaikat. A szexi cosplayerként híressé vált Emily-Beth „Emiru” Schunkot megtámadta egy rajongó, erőszakosan magához húzta és megpróbálta megcsókolni a streamert, mielőtt a biztonsági őr egy efféle helyzetben örökkévalóságnak tűnő késlekedést követően végre közbelépett.

Ennyi erővel kést is döfhetett volna belé a rajongó

Twitch közleményében „teljesen elfogadhatatlannak és mélyen felkavarónak” nevezte az esetet, és kitiltotta minden jövőbeli eseményről a rajongót. Emiru szerint az incidensnél is jobban fáj számára, ahogy a Twitch kezelte a helyzetet.

A streamer szerint az elkövetőt nem távolították el azonnal, órákba telt, mire lekapcsolták a határt csúnyán átlépett rajongót. A férfi szabadon elsétálhatott a helyszínről, és Emiru szerint csak azután kerítették elő, hogy a menedzsere kitartóan csapkodta az asztalt az incidens miatt.

Emiru előre félt egy ilyen helyzettől, de a szerződése miatt nem mondhatta le a közönségtalálkozó szemtől szembeni részét. Jelenleg azon az állásponton van, hogy soha többé nem kíván részt venni a TwitchConon.

Saw so many women saying they weren’t going to be attending TwitchCon this year because they don’t feel safe, and then this happens to Emiru on day one pic.twitter.com/Yazc5VBPWF — shenAndygans (@Sh3nAndygans) October 18, 2025

