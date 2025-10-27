Hírlevél

Rendőrök rohanták le a chipset evő tinit

Veszélyesnek tartotta a mesterséges intelligencia. Meg is bilincselték a tévedés miatt a rendőrök.
Folytatják az amerikai iskolák a megbízhatatlan, mesterséges intelligenciásnak mondott riasztórendszerek használatát. Most újabb botrány tört ki emiatt, a Maryland állambeli Kenwood Középiskola diákja október közepén az iskola mellett ült a barátaival, mikor a kezükben fegyvert tartó rendőrök letérdepeltették, megbilincselték és átkutatták.

Rosszul fogta a zacskó chipset a diák, erre ráküldte a rendőröket a mesterséges intelligencia
Fotó: Ishaq Robin / Unsplash

„Azt sem tudtam, hogy mi történik, csak annyit hallottam, hogy ‘Földre!’” – mesélte a A 17 éves Taki Allen a WBAL-TV hírcsatornának. A felkavaró incidensért egy biztonsági kamera felelt, az állítólag mesterséges intelligenciával működő fegyverdetektáló rendszere riasztotta a rendőröket, mert úgy vélte, hogy lőfegyvert tart a kezében a diák.

Ténylegesen csak két kézzel tartott egy zacskó chipset, miközben előre állt a mutatóujja, emiatt törtek rá a rendőrök.

Tavaly vezették be a rendőrt hívó MI-kamerát

A Baltimore megyei oktatási intézmények az iskolai lövöldözések veszélyére hivatkozva vezették be tavaly az MI-alapú fegyverfelismerést használó biztonsági kamerákat.

A botrányban érintett iskola igazgatója nem volt hajlandó konkrétan elnézést kérni Allentől és az incidenst látott többi diáktól, de állítása szerint az iskola tanácsadói mindenkit megkeresnek az ügy kapcsán, biztosan felzaklatta őket az eset. A rendőrség szintén nem volt hajlandó bocsánatot kérni: riasztást kaptak, így a protokollnak megfelelően felkutatták a célszemélyt, akinél végül nem találtak fegyvert, így tévesnek bizonyult a bejelentés.

Senki sem akarja, hogy ilyesmi történjen a gyermekével. Senki

– nyilatkozta a tévécsatornának Lamont Davis, a Taki Allen nagyapja.

