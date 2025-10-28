Ingyenes robotkészletekre pályázhatnak az iskolák

A digitalizálódó világban egyre nagyobb kihívást jelent lekötni a fiatalok figyelmét. A ProSuli robotikaverseny célja, hogy olyan tudással és tapasztalattal gazdagodjanak a diákok, amelyek jól kiegészítik a hagyományos tantárgyakat, az iskolák pedig most újból robotkészletet nyerhetnek a tanulóik számára

Robotkészletekkel készülhetnek a diákok ProSuli versenyére

Fotó: ProSuli

A ProSuli program 10 éve támogatja aktívan a digitális oktatási módszertanok terjesztését, fejlesztését, és folyamatosan igyekszik aktuális tudásmegosztással, új lehetőségekkel segíteni a hazai oktatási szereplőket. A Yettel digitális oktatási programjának keretében öt évvel ezelőtt indult robotikaverseny évről évre egyre több iskolát és diákot vonz: 2025-ben országos szinten már több mint 40 településről, közel 100 diákcsapat nevezett a játékos megmérettetésre.

A versenyeket már hagyományosan megelőzi egy nyílt pályázat, amelyben az iskoláknak lehetőségük nyílik arra, hogy ingyenesen jussanak LEGO robotkészlethez. A 2026-os versenyre és az ingyenes robotkészletek megnyerésére 2025. október 28 - november 30-ig tart a jelentkezés.

Robotkészletekre pályázhatnak az iskolák

Technikai tudás, algoritmikus gondolkodás, mechanikai tervezés, precizitás, kreatív problémamegoldás és csapatmunka – többek közt ezeket a készségeket sajátíthatják el a fiatalok a robotprogramozás során. A verseny kezdetben a robotikával ismerkedő diákokat célozta, hogy támogassa első lépéseiket. Az elmúlt években a rendezvény organikusan fejlődött, országossá vált, és egyre több résztvevőt vonzott. 2026-tól az általános és középiskolás korcsoportokon belül új kategóriák – amatőr és profi liga – is indulnak, így a diákok életkoruk figyelembevétele mellett tudásszintjük szerint versenyezhetnek.

Átalakítja a robotikai versenyét a ProSuli, hogy tudásszint alapján igazságosabb legyen a versengés

Fotó: ProSuli

„2025-re kinőttük magunkat, és a nagyszámú jelentkező miatt már négy regionális elődöntőt is szerveztünk. Most még tovább bővítjük a jelentkező csapatoknak kínált lehetőségeket. A fiatalabb és idősebb diák kategóriákon belül bevezetünk egy-egy új kategóriát: akik kevesebb, mint 2 év robotika tapasztalattal rendelkeznek, azoknak egy kezdő, a nagyobb tudással bíróknak pedig egy haladó ligát indítunk. Így biztosítjuk, hogy mindenki a saját tudásszintjének megfelelő kihívókra leljen a robotikaversenyen.” – mondta el Koren Balázs, a ProSuli szakmai vezetője.