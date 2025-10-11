Mobiljátékok játszhatóak az új Rubik-kockán

Az ötvenéves pályafutásának legradikálisabb megújulása előtt áll a Rubik-kocka. A most előrendelhetővé vált WOWCube színes matricák helyett 24 IPS-kijelzőt kapott, amelyek játékokat, appokat, animációkat jelenítenek meg. A kocka továbbra is úgy forgatható, mint az eredeti, bár csak 2×2-es, de a cél immáron nem a feltétlenül a színek egyeztetése, hanem például egy autó pályáját kell kirakni a kocka tekergetésével.

A WOWCube teljesen újraértelmezi a Rubik-kocka lehetőségeit

Fotó: Cubios

Az új típusú Rubik-kocka nem csak forgatással, hanem döntéssel, rázással, és koppintással is irányítható. A hozzá tartozó mobilappon keresztül elérhető egy alkalmazásbolt, amelyből olyan átalakított játékok telepíthetőek, mint a 2048, a Cut the Rope vagy a Space Invaders. Emellett apró programok, például időzítők, akváriumok, vagy éppen időjárás- és tőzsdei miniappok is letölthetők rá.

Nem olcsó az innovatív Rubik-kocka

Az új típusú kockát a Cubios és a Spin Master közösen fejlesztették, miután utóbbi 2020-ban megszerezte a Rubik márka jogait. A cégek szoftverfejlesztői készletet kínálnak azoknak, akik saját appokat és játékokat szeretnének kiadni a kockára.

A WOWCube nettó 101 ezer forintnak megfelelő 299 dollárért már előrendelhető, a vásárlók pedig várhatóan még karácsony előtt megkapják a meghökkentő Rubik-kockájukat.

