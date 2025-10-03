Elleshetnek valamit az iPhone-tól a Samsung mobiljai

Hírlevél

Rendkívüli

Samsung

Az Apple már viccet csinált magából a funkcióval. Készülhetnek a Samsunggal rendelkezők.
Samsung, mesterséges intelligencia, Apple, Galaxy AI

Alig kezdődött meg az Android 16 rendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet hozó frissítés terjesztése a Galaxy mobilokra, a Samsung fejlesztői már nagy erőkkel dolgoznak a következő OneUI 8.5 felületen. Egy kiszivárgott fejlesztői változatban a SamMobile most jelentős új funkciót szúrt ki, a teljes Galaxy AI mesterséges intelligenciás eszközkészlettel kompatibilis mobilokon elérhetővé válhat az értesítések összefoglalása.

Csak az olyan Samsungokon válhat elérhetővé az összefoglalás, amelyek támogatják az összes Galaxy AI funkciót
Fotó: Samsung

A funkció célja, hogy gyors összefoglalókat jelenítsen meg az olvasatlan értesítésekről, SMS-ekről, chatüzenetekről. Ez ismerősen hangozhat, az Apple már tavaly bevezette az előző iOS 18 rendszerében, ám rendszeresen olyan butaságokat hordott össze, hogy ideiglenesen inkább teljesen le is kapcsolta. Később újból aktiválta a cég, de szűkítette azoknak az appoknak a körét, amelyeknek az értesítéseiről összefoglalókat írhat.

A Samsung is megpróbálkozik az MI-funkcióval

A Samsungot nem riasztották el az Apple nehézségei, a kiszivárgott szoftver alapján a One UI 8.5 kezelőfelületben már teszteli a saját változatát az értesítési összefoglalókból. Viszont tanult belőlük valamennyit, a saját megoldása lehetőséget ad arra a Galaxy mobilok gazdáinak, hogy bizonyos alkalmazásokat kizárjanak az értesítés-összegzésből, bár alapértelmezetten minden applikáció esetében működni fog.

A funkció leírásában a Samsung elárulta, hogy az értesítések összegzésére egy közvetlenül a mobilokon futó, netkapcsolat nélkül működő, kis nyelvi modellt használ. Emiatt az összegzés nem jelent adatvédelmi kockázatot, nem kommunikál internetes szerverekkel a működése során.

