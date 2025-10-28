Búcsúzik a Samsung megfizethető prémium mobilbajnoka

Öt évvel ezelőtt szinte fű alatt új mobilsorozatot indított a Galaxy S20 FE-vel a Samsung. A Galaxy S mobilcsaládjának éppen aktuális generációjából azóta is minden évben elkészített FE változat aduász az olyanok számára, akik megfizethetőbb áron szeretnének márkás és prémium mobilt vásárolni, hosszú szoftveres támogatással, nem igazán lehet melléfogni ezekkel a készülékekkel.

Öt év után megszűnik a Samsung Galaxy S20 FE szoftveres támogatása

Fotó: Samsung

A termékcsalád kezdetét jelentett Galaxy S20 FE most október elején ünnepelte a piacra dobásának ötödik évfordulóját, ennek megfelelően pedig várhatóan a 2025. októberi biztonsági frissítés lesz az utolsó, amit megkap. A telefon még szerepel a Samsung hivatalos támogatási oldalán, de a gyártó várhatóan novemberben leveszi onnan.

A támogatás megszűnése ellenére a telefon a megszokott módon használható marad, csak többé nem érkeznek majd rá androidos rendszerfrissítések.

Időközben emelte a tétet a Samsung

A Galaxy S20 FE három nagy Android-frissítést és öt évnyi biztonsági javítást kapott, ami a maga idejében tiszteletre méltó volt. Azonban a legújabb Galaxy S25 FE modellhez már hét Android-főverziót és hét évnyi biztonsági frissítést ígér a Samsung, azaz elvileg 2032-ig szoftveresen naprakész marad. Ez kirívóan nagyvonalú dolog egy immáron 215 ezer forint magasságában megvehető készülék esetében.

