Máris kukázhatta a vékony mobilját a Samsung

Teljesen váratlannak nem mondható, de mégis meghökkentő hír érkezett egy dél-koreai híroldal jóvoltából. A Newspim bennfentesnek mondott forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy befellegzett az iPhone Air legnagyobb riválisának: olyan rosszul fogyott az idén piacra dobott Samsung Galaxy S25 Edge, hogy a gyártó nem kíván a továbbiakban foglalkozni ezzel a termékvonallal.

Samsung Galaxy S25 Ultra a termékcsalád messze legjobban fogyó tagja

Fotó: Amanz / Unsplash

A Samsung biztosan fel volt rá készülve, hogy nem lesznek acélosak a Galaxy S25 Edge eladásai, hiszen piacra sem dobta minden olyan országban, amelyben forgalmazza a Galaxy S25 széria további tagjait, de a modell eladásai ennek ellenére is csalódást kelthettek.

Hivatalos eladási számok nincsenek, de a Hana Investment & Securities adatai szerint augusztusig a Galaxy S25 Edge-ből mindössze 1,31 millió darab fogyhatott, míg a sima S25-ből 8,28 millió, az S25+-ból 5,05 millió, az Ultra modellből pedig 12,18 millió találhatott gazdára.

A levegőben lóg a Samsung Galaxy S26 Edge sorsa

A források szerint egyelőre nem világos, hogy mi lesz a Galaxy S26 Edge mobillal, hiszen a hardveres fejlesztése és a tömeggyártásának előkészítése már befejeződött. A Samsung eredetileg a Galaxy S26 termékcsalád többi tagjával együtt kívánta bemutatni a jövő év elején.

Könnyen elképzelhető, hogy vékony mobil végül sosem látja meg a napvilágot, bár az elkészítésébe már beletett óriási erőforrások miatt potenciálisan jobb volna a Samsungnak, ha mégiscsak piacra dobná, még ha nem is feltétlenül Galaxy S26 Edge néven.

