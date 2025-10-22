A Samsung fél áron állított riválist a Vision Pro headsetnek

Érdemi nehézségek árán, de a Samsung, a Google és a Qualcomm hármasfogat végre kitolta a gyárkapun az Apple Vision Pro headset jelenlegi leginkább prémium riválisát. A Galaxy XR headset egy korszak kezdetét jelenti, ez az első Androidot XR rendszert futtató, kiterjesztett valóságos AR/VR fejsisak.

Majdnem fele áron próbálja ugyanazt vagy még többet kínálni a Samsung Galaxy XR headset, mint az Apple Vision Pro

Fotó: Samsung

A nagy riválishoz képest majdnem fele áron, 1800 dollárért (nettó 605 ezer forintért) piacra került készülék szemenként 27 megapixeles (3552x3840 pixeles) micro-OLED kijelzőket kínál, így az összfelbontása majdnem 8K szinten van. Alapvetően 60 Hz a képfrissítési sebessége, de szükség esetén 75 Hz vagy 90 Hz-es módokba is átkapcsolható, a viselése közben pedig 109 fokos látómezőt kínál a viselők számára.

A Galaxy XR szenzorai és kamerái lehetővé teszik a 3D fotók és videók készítését, valamint a teljes kéz- és szemkövetést.

A szemeknél tartva a kütyü íriszfelismeréssel támogatja a biometrikus azonosítást, így nem kell vacakolni a headset és az appok feloldásakor. A szemüvegesek szemész által felírt lencséket is kérhetnek bele, hogy ne okozzon gondot a használata.

Rengeteg app érhető el a Samsung headsetére

Az Android XR platform jóvoltából minden androidos alkalmazás fut a Galaxy XR headseten, így az első naptól fogva használható fejen viselhető számítógépként és szórakoztató központként. A kiterjesztett és virtuális valóságos appokat fejleszteni kívánók az OpenXR, a WebXR és a Unity platformokat is azonnal igénybe vehetik, hogy a lehető leggyorsabban és legeredményesebben dolgozhassanak.

A Google és a Samsung szerint nem csak klasszikus appok és játékok használatára nyújt lehetőséget a headset, de a Google Gemini mesterséges intelligenciának is központi szerepet szánnak benne. A mesterséges intelligencia láthatja és hallhatja, amit a viselő lát és hall, ami új lehetőségeket nyit a hétköznapi és gyakorlati felhasználási lehetőségei terén.

A Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 chipsetet, 16 GB memóriát, 256 GB háttértárat kapott eszköz a súly csökkentése érdekében külső akkut használ, olyan 2 órányi üzemidőre képes.

A Samsung Galaxy XR az Egyesült Államokban és Dél-Koreában már kapható, és egyelőre nem tudni, hogy Európába mikor érkezik meg.