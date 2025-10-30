Ki látott ilyen böszmeséget? Senki sem kérte, a Samsung megcsinálta

A híreknek megfelelően még idén piacra kerül a Samsung első háromba hajtható kijelzős mobilja. Az elmúlt hónapok csendjét megtörve a vállalat most tisztes távolságból nyilvánosan is megmutatta a Galaxy TriFold első fizikai prototípusát az APEC CEO Summit eseményen.

A telefon mutogatása ellenére hivatalos képeket még nem adott ki a Galaxy TriFoldról a Samsung

Fotó: Ice Universe / X

A gyártó egyelőre nem dobálózott specifikációkkal, annyit tudni a még idén piacra kerülő telefonról, hogy összecsukott állapotban 6,5 hüvelykes, míg szétnyitott állapotban 10 hüvelykes megjelenítőt kapnak a vevők.

Ennek megfelelően a kettéhajtható Galaxy Z Foldtól eltérően a Galaxy TriFold már tényleg komoly kompromisszumoktól mentesen lehet képes táblagépes jellegű használatot lehetővé tenni.

Csak erőfitogtatás lesz a Samsung mobiljának első generációja

A gyártó első körben előreláthatóak csak olyan 50-100 ezer darabot fog gyártani a készülékből, a kicsi készlet hivatalos forgalmazása pedig egy maréknyi országban, például Dél-Koreában és Kínában várható. Ez nem csalódás a gyártó számára, mindig is tudták az illetékesei, hogy az első generációs modell csak egy drága rétegtermék lesz.

Valójában az sem világos, hogy mennyire lehet egyáltalán tömegterméket varázsolni belőle, és nem csak az ára miatt. Rejtély, hogy a nagyközönség részéről mennyi igény van a háromba hajtható mobilokra.

A Samsung nem árulta el, hogy mennyit kér majd a Galaxy TriFoldért, de az elemzők 3 millió dél-koreai wonos árcédulát prognosztizálnak, ami bő 700 ezer forintot jelent.

