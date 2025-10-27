Meghiúsulhat a segélyhívó tárcsázása a mobilokon

Más cégekhez hasonlóan a Google is képtelen abbahagyni a mobiljainak mesterséges intelligenciás funkcióin való lovaglást, legyenek azok akármennyire is mondvacsináltak. Mindeközben internetes beszámolók alapján a vállalat a mai napig képtelen volt megoldani, hogy a Pixel telefonok megbízhatóan képesek legyenek tárcsázni a segélyhívót, és ez persze csak akkor tűnik fel a vevőknek, mikor bajban vannak és segítséget próbálnak hívni.

A panaszok szerint a legújabb Pixel 10 mobilokat is érinti a segélyhívós hiba

Fotó: Google

A hibajelenség a 2021 végén megjelent Google Pixel 6 szériával kezdődött, és szűnni nem akaró panaszok alapján a legújabb, idén elérhetővé tett Pixel 10 modellek is érintettek. A segélyhívó sikertelen vagy sokszori próbálkozást igénylő felhívásával kapcsolatos panaszok elsősorban az Egyesült Államokból érkeznek, állítólag Kanadában már megoldódott a gond, de európai mobilozók is beszámoltak már róla.

A legfrissebb panasz egy amerikai Google Pixel 8-tulajtól érkezett, állítása szerint tíz percen keresztül képtelen volt hívni a 911-et, csak a wifin keresztüli hívás bekapcsolását követően sikerült elérnie a segélyhívót.

Életekbe kerülhet a segélyhívós hiba

A probléma azért is drámai, mert Pixel mobilok tulajdonosai csak akkor szembesülnek vele, mikor baj van és segítségre van szükségük, miközben a segélyhívás indításának a késlekedése vagy meghiúsulása emberéletekbe, vagyoni kárba kerülhet.

Más márkák esetében is érkezett ilyen panasz, nagy ritkán az Apple és a Samsung készülékeinél is felmerült a gond, de a Pixel mobilok az egyetlenek, amelyek esetében évek óta folyamatosan érkeznek a beszámolók.

Mindeközben a Google mélyen hallgat az ügyben, így nem lehet tudni, hogy egyáltalán mi a probléma, és foglalkoznak-e a megoldásával. Ugyanez elmondható a Pixel mobilok tűzveszélyes akkudagadásáról is: nagy ritkán más márkák termékeinél is előfordul, de csak a Google telefonjainál tér vissza újból és újból a gond.

