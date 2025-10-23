Hírlevél

Nagy baj van a magyarok kedvenc alkalmazásával

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Főként a Galaxy és a Pixel mobilok gazdái panaszkodnak. Csak kerülőúton orvosolható a Spotify hibája.
Az elmúlt olyan két hétben számos androidos mobilozó tapasztalt kellemetlen fagyásokat és összeomlásokat a Spotifyban, zenelejátszás közben hirtelen leáll vagy elszáll a mobilapp. Olyan is van, aki kénytelen minden alkalom után újraindítani a mobilját, mert különben megnyitni sem tudja újból a Spotifyt.

Mobilnetes kapcsolat esetén nem jelentkezik a Spotify hibája
Fotó: Eran Menashri / Unsplash

A Spotify mostanra reagált az egyre sokasodó beszámolókra, állítása szerint dolgozik a rejtélyes hibajelenségek okának megállapításán, és persze a hibák javításán. Állítása szerint a panaszosok java Samsung vagy Google mobilt használ, de valószínűleg nem márkaspecifikus gondról van szó.

Van átmeneti megoldás a Spotify problémájára

Annyit mostanra sikerült megállapítani, hogy a fagyási és összeomlási gondok akkor jelentkeznek, mikor wifin keresztül működik a Spotify mobilapp, mobilnetre átváltva megszűnnek a hibák.

Ez persze nem ideális, hiszen senki sem szeretné feleslegesen pazarolni a mobilnetes adatkeretét.

A hibától szenvedők megpróbálhatják teljesen eltávolítani a Spotify appját a mobiljukról, majd a készülék újraindítását követően újratelepíteni azt a Play Áruházból, hátha ettől megszűnik a probléma. Garancia nincs a sikerre, de ha súlyos a gond, akkor jobb híján megérhet egy próbát.

Kapcsolódó érdekesség, hogy már a Spotify is támogatja a veszteségmentes zenéket, a Premium-előfizetők felár nélkül hallgathatják kiváló minőségben a kedvenc dalaikat.

