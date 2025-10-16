Szülői felügyeleti funkciókat vezet be a Spotify

Inkább később, mint soha, vallja a Spotify. A közösségi oldalakat követően a héten végre a piacvezető zenestreamelő szolgáltatás is megkezdte a szülői felügyeleti eszközök elérhetővé tételét. Ezek a Családi Premium előfizetők számára lesznek elérhetőek, első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Németországban, Franciaországban, továbbá Hollandiában válnak használhatóvá.

Nem sok értelme van, de a Spotify-ra is jön a szülői felügyelet

Fotó: Georgi Kalaydzhiev / Unsplash

A kezelt fiókok névre keresztelt funkcióval a szülők szűrhetik a fiatalkorúaknak nem ajánlott tartalmakat, továbbá letilthatnak specifikus dalokat, albumokat, előadókat. Még a nem kívánatos dalokat felcsendítő, rövid zenei videókat is blokkolhatják a gyerekeik felhasználói fiókjaiban.

Végül a 13 év alattiak esetében a Spotify teljesen letiltotta a nemrég bejelentett, appon belüli csevegési funkcióját.

Könnyű kijátszani a Spotify korlátozásait

A Spotify szülői felügyeletes törekvése pozitív fejleménynek mondható, de ténylegesen nem sok értelme van, hiszen a gyerekek más mobilappokon vagy böngészőn keresztül nevetve elérhetik az olyan zenéket, amelyeket a szüleik letiltottak a Spotify-fiókjukban. Ennek megfelelően a zenestreamelő szolgáltatás mostani fejlesztései színtisztán látszatintézkedéseknek mondhatóak, bár ez nem a Spotify hibája.

