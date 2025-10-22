Itthon is elérhető a Spotify óriási újítása

Tizenhét évvel az elindulását követően és a konkurencia egy részétől évekkel lemaradva a Spotify végre a magyar felhasználók számára is lehetővé tette a veszteségmentes tömörítésű zenehallgatást. A használatához Premium-előfizetés szükséges, az aktiválását követően zenei CD minőségűvé válik a hang.

Remek füles is kell ahhoz, hogy üssenek a Spotify veszteségmentes zenéi

A veszteségmentes zenehallgatást manuálisan kell aktiválni a Spotify appjaiban, a helyi hálózatos és a mobilnetes lejátszás esetén külön-külön lehet bekapcsolni a 24 bites FLAC formátum használatát. Viszont fontos tudni, hogy ez óránkénti olyan 1 GB adatforgalommal jár, így mobilnetes kapcsolat esetén jobb ötlet maradni a tömörített zenénél, különben őrülten pöröghetnek az adatforgalmi gigabájtok.

Az úton-útfélen leggyakrabban hallgatott zenéket a legjobb letölteni offline lejátszásra, így adatforgalmi és hangminőségbeli probléma sem lesz velük.

Nem mindegy, hogy mivel hallgatjuk a veszteségmentes Spotify-t

A veszteségmentes zenehallgatást aktiválók egy része csalódottan tapasztalhatja, hogy nem igazán hall különbséget a zenék tömörített verzióihoz képest.

Ennek oka, hogy jó minőségű fülhallgató vagy fejhallgató is kell a hangminőség érdemi javulásához.

Ezen túlmenően a Bluetooth adatkapcsolat használata is ellensége a részletgazdag zenének, a telefonok és a fülesek között ugyanis extra hangtömörítés van, ráadásul az esetek javában meglehetősen keménykezű. Éppen ezért is veszteségmentesen tömörített zenéket vezetékes fülhallgatókkal vagy fejhallgatókkal érdemes hallgatni, a klasszikus hangcsatlakozót már nem tartalmazó mobilokra ezek audio Jack – USB adapterrel dughatóak rá.

