Valami nagyon szaglik a kütyük piacán

Furcsa trend kezdődött idén, valamilyen oknál fogva a gyártók illatozó számítógépes kiegészítőket kezdtek árulni. Az ASUS illatos egerét követően most az Apacer állt elő egy szagló termékkel, az AS712 Portable SSD külső háttértárára és dokkolójára illóolajat lehet csepegtetni, amelyet a működés közben termelt hő segít elpárologtatni.

A dokkoló kövére és a háttértár bambusz részére is lehet csepegtetni az illóolajat. Túl sokat viszont nem szabad, különben nagyon szaglani fog az Apacer AS712 Portable SSD

Fotó: Apacer

Az aromaterápiás terméket nem szabad komolyan összeolajozni, a gyártó szerint a dokkolóban lévő diffúzorkőre és a külső SSD tetején lévő bambuszra is csak 1-2 cseppet szabad tenni. Ennél több nem csak kéretlenül markáns szaghoz és a környezet olajjal való összekenéséhez vezethet, de akár károsíthatja is a termékeket.

Nem csak szaglik, szorgos is munka közben a külső háttértár

A gyártó szerint az 1 TB kapacitással érkező AS712 Portable SSD a döntő többség számára bőven elég teljesítményt kínál, olyan 1000 MB/s olvasási és 900 MB/s írási sebességre képes, bár ezek eléréséhez USB 3.2 Gen2 szabványú portba kell dugni a számítógépes használatakor.

A 88 grammos SSD minden számítógépes operációs rendszerrel kompatibilis, és hároméves garanciával válik majd elérhetővé, azonban a pontos megjelenési ideje és ára még nem ismert. Illóolaj nem jár hozzá, azt külön kell beszerezniük a vásárlóknak.

