Így kímélhetjük a szemünket laptophasználat közben

A laptop kijelzője a modern élet egyik leggyakrabban nézett felülete. Aki napi 6–8 órát dolgozik, tanul vagy böngészik a gép előtt, annak a szeme óriási terhelést kap. A fáradtság, könnyezés, homályos látás vagy fejfájás mind annak a jele, hogy a képernyő nem megfelelően van beállítva.

Ezek a legfontosabb szemkímélő beállítások és szokások.

Fotó: Pormezz / Shutterstock

A jó hír: a legtöbb laptop ma már olyan kijelzővel rendelkezik, amely képes alkalmazkodni a környezethez, és néhány tudatos beállítással jelentősen csökkenthető a szem terhelése.

A fényerő és a kontraszt beállítása

Az egyik leggyakoribb hiba, ha a kijelző túl világos vagy túl sötét. A szemünk folyamatosan igyekszik alkalmazkodni, ami hosszú távon kimerítő. A megfelelő beállítás az, ha a kijelző fényereje közel azonos a környezeti fényviszonyokkal. Világos nappali környezetben lehet erősebb a háttérvilágítás, este viszont érdemes visszavenni a fényt, különösen akkor, ha nincs kiegészítő asztali világítás.

A kontraszt is fontos: túl nagy különbség a fehér és a fekete között ugyanúgy fárasztó, mint a fakó, szürke árnyalatok. Egy jól kalibrált kijelzőn minden szöveg tisztán, mégis lágyan olvasható.

A kékfény-szűrés nem csak divat

Sokan úgy gondolják, hogy a „blue light filter” vagy „Eye Comfort” mód pusztán marketingfogás. Pedig a kék fény valóban ébren tartja az agyat, és megzavarja az alvási ciklust, ha késő este is éles, hideg fényben nézzük a kijelzőt. A kékfényszűrő sárgás árnyalatot ad ugyan a képnek, de néhány nap alatt megszokható, és este, lefekvés előtt különösen jót tesz. A Windows 11 és a legtöbb gyártói szoftver (például Lenovo Vantage, HP Display Control, ASUS Eye Care) automatikusan időzítve is képes aktiválni ezt a módot.

Egy kis technikai tudatosság nagy különbséget jelent

Nemcsak a szemünk hálás, de a koncentrációnk és a teljesítményünk is javul, ha a kijelzőt a megfelelő módon használjuk. A szemfáradtság elkerülése érdekében a szakértők azt javasolják, hogy 20 percenként 20 másodpercre nézzünk el 20 lábnyira (6 méterre) – ez az úgynevezett 20-20-20 szabály. Emellett érdemes figyelni a monitortávolságra és a színhőmérsékletre is.