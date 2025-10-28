Három nap szenvedést árulnak 150-200 ezerért

A lengyel LarpVenture különleges élményt kínál azoknak, akik nem félnek a hidegtől és a megpróbáltatásoktól. A Frostpunk: The Last Recon című eseménye egy 40–50 fős szerepjáték lesz, ahol a résztvevők egy fagyos, poszt-apokaliptikus világban próbálnak életben maradni. A három napos élmény februárban zajlik majd Lengyelországban, a szenvedéshez szükséges belépő ára pedig 415–490 euró (161-190 ezer forint) között mozog a jelentkezés idejétől függően.

Hangulatból és szenvedésből állítólag nem lesz hiány a Frostpunk: The Last Recon eseményen

Fotó: LARP

Az eseményen résztvevő játékosok előre megírt karaktereket alakítanak, és valódi feladatokat kell végrehajtaniuk, így például zsákmány után kell kutatniuk a romokban, fát kell vágniuk, és főzniük kell – aztán pedig eldönthetik, hogy ki ehet és ki nem. Emellett például cipelhetik a sérült társaikat, politikai vitákat folytathatnak, haldoklókat vigasztalhatnak, miközben a saját ujjaik is lefagyóban vannak.

A szervezők szerint rendelkezésre áll majd a játéktéren kívül egy fűtött és meleg élelemmel jól ellátott terület, így aki nem bírná a kiképzést, az átmenetileg vagy véglesen átteheti oda a székhelyét.

Egy játékról mintázták a szenvedésre utazó eseményt

A szervezők a szintén lengyel 11 Bit Studios fejlesztőcég Frostpunk című játéka alapján mintázták az eseményt, ezt annak idején mi is teszteltük. Egy fagyott és poszt-apokaliptikus, emberek számára élhetetlenné vált világban játszódik. A játékosoknak egy település túlélését kell biztosítaniuk, ám elégtelenek az erőforrások, és állandó emberi dráma is borzolja a kedélyeket, így folyamatosan brutális döntéseket kell hozniuk.

