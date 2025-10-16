Szexrobotot csinálnak a ChatGPT-ből

Az OpenAI vezérigazgatója bejelentette, hogy a vállalat idén decembertől engedélyezi az erotikus tartalmú csevegéseket a ChatGPT chatbotban. Sam Altman szerint a szexrobot funkció feloldásához a felhasználóknak először életkor-ellenőrzésen kell átesniük, bizonyítaniuk kell a felnőttkorúságukat.

Az igazoltan felnőttkorúak akár szexrobotként is használhatják majd a ChatGPT-t

Altman szerint a döntés részben azért született, mert a mentális problémákkal küzdők védelme érdekében az idők során bevezetett korlátozások olyanok felhasználói élményét is negatívan befolyásolták, akik nem küzdenek ilyen gondokkal.

Az OpenAI vezérigazgatója szerint ideje, hogy a ChatGPT felnőttek módjára kezelje a felnőtteket, így a korellenőrzési rendszer bevezetését követően jelenleg letiltott témák és viselkedések is elérhetővé válnak majd benne az igazoltan felnőttkorú felhasználók számára.

Magyarán mossa a kezét a OpenAI: a felnőttek személyes felelőssége felnőtt módjára viselkedni, nem fogja többé azzal limitálni a haszonszerzési képességét, hogy anyáskodni próbál felettük. Az ő bajuk, ha egészségtelenül használják a ChatGPT-t, hidegen hagyják a vállalatot a személyes problémáik.

Nem a szexrobot mód lesz az egyetlen változtatás

Az erotika aktiválása mellett Altman szerint hamarosan egy újabb változat válik majd elérhetővé a ChatGPT-t működtető GPT-5 nagy nyelvi modellből, amely a korábbi GPT-4o személyesebbnek vélt viselkedését próbálja majd imitálni.

A két bejelentés látszólag szorosan összefügg, ugyanis a ChatGPT-t korábban barátnak vagy romantikus partnernek használtak ugyanis a GPT-4o modellt preferálják, az idén tavasszal bevezetett GPT-5 modellt túlságosan személytelennek és tartózkodónak vélték.

