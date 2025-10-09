Élőben közvetítette a szülését a fiatal nő

Az Amazon tulajdonában lévő Twitch élő közvetítéses oldalon leginkább videójátékokat és csevegéseket szokás közvetíteni. Általában a Fandy néven futó streamer is ezekben a tartalmakban utazik, konkrétan a World of Warcrafttal való szórakozását szokta streamelni az egész világ számára, ami nem hangzik nehéz szülésnek.
Most viszont történelmet írt, ő lett az első nő a világon, aki élőben közvetítette a vajúdását és a fürdőkádas szülését az oldalon, miközben próbált kapcsolatban maradni a nézőkkel, már amennyire ilyen körülmények között lehet.
Egy örökkévalóság óta vártam erre. Na, gyere már ki!
– viccelt Fandy az egyik összehúzódás közben, miközben a férje és a barátai próbáltak morális támogatást nyújtani számára.
A rendhagyó közvetítést több mint 30 ezer ember követte élőben, a Luna névre keresztelt kislányának megszületését követően pedig Dan Clancy, a Twitch ügyvezető igazgatója is a jókívánságait fejezte ki Fandy-nek a chatben.
A rendkívüli közvetítés óriási meghökkenést és parázs vitákat váltott ki arról, hogy egyáltalán milyen tartalmak ízlésesek és megengedettek az élő közvetítéses szolgáltatásokban.
Sokan dicsérték Fandy-t a bátorságáért és az őszinteségéért, míg mások kétségbe vonták, hogy a Twitch-en helye van ilyen pillanatoknak, egyáltalán megengedik-e ezt a fajta tartalmat a felhasználási feltételek.
Ennek megfelelően Fandy közvetítése nem csak egyedinek és történelminek, de mélységesen megosztónak is bizonyult.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!