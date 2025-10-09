Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

szülés

Élőben közvetítette a szülését a fiatal nő

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harmincezren nézték a lányának világra hozását. Szülés helyett általában World of Warcraftot szokott közvetíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szülésélő közvetítésTwitch

Az Amazon tulajdonában lévő Twitch élő közvetítéses oldalon leginkább videójátékokat és csevegéseket szokás közvetíteni. Általában a Fandy néven futó streamer is ezekben a tartalmakban utazik, konkrétan a World of Warcrafttal való szórakozását szokta streamelni az egész világ számára, ami nem hangzik nehéz szülésnek.

Fandy lett az első nő, aki élőben közvetítette a szülését a Twitch-en
Fandy lett az első nő, aki élőben közvetítette a szülését a Twitch-en
Fotó: Fandy / Twitch

Most viszont történelmet írt, ő lett az első nő a világon, aki élőben közvetítette a vajúdását és a fürdőkádas szülését az oldalon, miközben próbált kapcsolatban maradni a nézőkkel, már amennyire ilyen körülmények között lehet.

Egy örökkévalóság óta vártam erre. Na, gyere már ki!

– viccelt Fandy az egyik összehúzódás közben, miközben a férje és a barátai próbáltak morális támogatást nyújtani számára.

Megosztotta a közönséget a szülés közvetítése

A rendhagyó közvetítést több mint 30 ezer ember követte élőben, a Luna névre keresztelt kislányának megszületését követően pedig Dan Clancy, a Twitch ügyvezető igazgatója is a jókívánságait fejezte ki Fandy-nek a chatben.

A rendkívüli közvetítés óriási meghökkenést és parázs vitákat váltott ki arról, hogy egyáltalán milyen tartalmak ízlésesek és megengedettek az élő közvetítéses szolgáltatásokban. 

Sokan dicsérték Fandy-t a bátorságáért és az őszinteségéért, míg mások kétségbe vonták, hogy a Twitch-en helye van ilyen pillanatoknak, egyáltalán megengedik-e ezt a fajta tartalmat a felhasználási feltételek. 

Ennek megfelelően Fandy közvetítése nem csak egyedinek és történelminek, de mélységesen megosztónak is bizonyult.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!