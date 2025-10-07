Nagyon nagy bajt okozhatnak a szülők, akik a ChatGPT-vel foglalják le a gyerekeiket

A szülők is csak emberek, véges mennyiségű energiával és türelemmel. Ennek megfelelően keresik a módját, hogy miként tudnák egy kicsit lefoglalni a gyermekeiket, hogy szusszanhassanak vagy elvégezhessenek valamiféle feladatot. Az elmúlt évtizedekben ez gyakran tévé elé ültetéssel vagy mobiloztatással valósult meg. Most a technológia fejlődése új lehetőséget adott a kezükbe, azonban a szakértők szerint nagy baj lehet belőle.

Érthető a szülők fáradtsága, de beláthatatlan következményekkel járhat az újmódi trend

Fotó: Annie Spratt / Unsplash

A The Guardian beszámolója szerint világszerte egyre több szülő engedi meg, hogy hang üzemmódban a ChatGPT-vel beszélgessen a gyermeke. Néhányan meséltetnek vele, mások a mesterséges intelligencia gépi hangját használják az altatáshoz.

Bár ezek elsőre viszonylag ártalmatlannak tűnhetnek, de szakértők szerint a jelenség komoly kockázatokat rejt a gyerekek fejlődésére nézve.

Több szülő már meg is bánta a ChatGPT használatát

Egy apa például azért adta a telefonját a négyéves fiának, hogy az a ChatGPT-vel fejezze be a Thomas, a gőzmozdony történetét. Két órával később a gyerek még mindig beszélgetett a chatbottal, több mint tízezer szavas párbeszédet generálva. Más szülők képeket készíttettek az MI-vel, hogy valósággá váljanak gyermekeik fantáziái vagy megvicceljék őket, de megbánták, mert azok elkezdték valódinak hinni a mesterséges illusztrációkat.

Szakértők szerint az MI nem képes empátiára, és könnyen hamis kötődést alakíthat ki a gyerekekben. Ying Xu, a Harvard professzora figyelmeztetett: a gyerekek gyakran élő személyként kezelik a chatbot beszélgetőpartnereket, ami torzíthatja a valóságról alkotott képüket, méghozzá pont a szellemi fejlődésük egyik meghatározó szakaszában.

