Méregdrága lett a svájci gyártó új okosórája

Folytatja a modern vásárlók kiszolgálását a Tag Heuer, elkészítette a sportos Connected Calibre E5 okosóráját. A termék háza második fokozatú tiszta titánból készült, és rögtön New Balance különleges kiadás is jött belőle, ennek a szíja esztétikailag és anyaghasználatban a márka futócipőit idézi.

Sportos luxustermék a Tag Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition

Fotó: Tag Heuer

Prémium termék lévén az okosóra erős napfényben is jól olvasható AMOLED érintőkijelzőt kapott, rendelkezik beépített GPS-szel, Qualcomm Snapdragon 5100+ chipes, az üzemideje másfél nap, a töltési ideje pedig 90 perc. Rendelkezik minden megszokott szenzorral, így a mozgási aktivitások mellett a véroxigénszint mérésére is képes.

Óriási érdekesség, hogy az okosóra TAG Heuer OS szoftvert futtat.

Erről semmi sem derült ki azon túl, minthogy teljesen kompatibilis az iOS rendszerrel, így például a hozzápárosított mobilon át lehetőség van mobilhívások kezelésére és hangasszisztensek használatára.

Nem csak névben, árban is Tag Heuer a termék

A Tag Heuer Connected Calibre E5 kétféle méretben vált elérhetővé, a 40 mm-es kiadása 1600 dollárnál, míg a 45 mm-es verziója 1700 dollárnál kezdődik. A New Balance limitált kiadású modell csak 40 mm-esben érhető el, de 2050 dollárba kerül. Ilyen sorrendben nettó 540 / 573 / 691 ezer forintokról van szó.

