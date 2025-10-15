Vigyázat: nem csak a Windows 10 támogatása szűnt meg

Az elmúlt napokban a Windows 10 támogatásának a megszűnésével volt tele a sajtó, azonban az októberi hibajavító kedden a Microsoft valójában két másik olyan szoftvercsomagtól is végső búcsút vett, amelyeket nem érdemes biztonsági frissítések nélkül használni.

Ingyen és fizetve is kaphatnak támogatást élvező irodai csomagot a felhasználók

Fotó: TheStandingDesk / Unsplash

A kérdéses termékek az Office 2016 és az Office 2019, ráadásul ezekhez nincs kiterjesztett támogatási program, előreláthatóan soha többé nem kapnak majd biztonsági frissítéseket.

Emiatt érdemes befejezni a használatukat és átállni egy támogatott irodai csomagra. A bűnözők megbuherált dokumentumok megnyittatásán keresztül próbálhatják majd kihasználni a bennük lévő sebezhetőségeket.

Több lehetőségük is van a támogatást kapó irodai csomagra vágyóknak

Az Office 2016 és Office 2019 felhasználóinak a Microsoft a havidíjas Microsoft 365 irodai csomagot ajánlja, azonban az egyszeri díjért sokáig használható terméket keresőket is hajlandó még kiszolgálni, ők az Office 2024-et licencelhetik.

Természetesen ingyenes megoldások is vannak, a legjobb ilyen termék a nyílt forráskódú LibreOffice. A minimális igényekkel rendelkezők viszont akár a Google Drive vagy a Microsoft OneDrive felhőtárhelyek beépített szövegszerkesztőit, táblázatkezelőit, prezentációkészítőit is használhatják.

