Csatlakoztatási kisokos. Így kössük össze tévénket hangrendszerrel, konzollal és médialejátszóval.
Miután bekapcsoltuk és beállítottuk új televíziónkat, gyorsan felmerül a következő kérdés: hová csatlakoztassuk a meglévő eszközeinket? A hátlapon sorakozó HDMI, USB, optikai és egyéb aljzatok elsőre zavarba ejtők lehetnek, de egy kis odafigyeléssel pillanatok alatt rendet tehetünk. Nem kell technikai szakembernek lennünk ahhoz, hogy megfelelően összekössük tévénket a soundbarral, játékkonzollal vagy streamingeszközzel. Ebben a cikkben segítünk megérteni, melyik csatlakozó mire való, és hogyan érdemes kialakítani otthoni rendszerünket.

Így csatlakoztassuk okosan eszközeinket új tévénkhez

HDMI mindenek előtt – de nem mindegy, melyik

A legtöbb modern eszköz – legyen szó konzolról, médialejátszóról vagy set-top boxról – HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik a tévéhez. A HDMI képet és hangot is továbbít, ráadásul digitális minőségben. Fontos azonban tudni, hogy a televíziónk több HDMI-portja között lehetnek különbségek. Ha hangprojektort vagy házimozirendszert használunk, keressük meg a HDMI ARC vagy eARC felirattal ellátott aljzatot. Ezek képesek visszaküldeni a hangot a külső hangrendszer felé, így nem kell külön optikai vagy analóg kábelt használnunk. Ha konzolunk támogatja a 4K 120 Hz-es képfrissítést vagy a változó képfrissítést (VRR), mindenképp olyan HDMI-portot válasszunk, amely megfelel a HDMI 2.1 szabványnak – ez általában a készülék dokumentációjában is jelölve van.

Segítség a csatlakozásokhoz

Hogy ne kelljen találgatnunk, mit hová érdemes dugni, készítettünk egy gyors útmutatót:

  • Soundbar vagy házimozi: HDMI ARC / eARC vagy optikai kimenet
  • Játékkonzol (PlayStation, Xbox): HDMI 2.1, alacsony késleltetésű bemenet
  • Apple TV, Chromecast, Android TV box: bármely szabad HDMI
  • Kábeltévé vagy IPTV set-top box: HDMI, régebbi modelleknél AV vagy SCART
  • Bluetooth hangszóró, fejhallgató: Bluetooth menüben párosítva
  • USB-s háttértár: USB-port a filmekhez, képekhez vagy felvételhez

A legtöbb tévé automatikusan felismeri, ha új eszközt csatlakoztatunk, és akár fel is kínálja az átváltást az adott bemenetre. Ha nem, a távvezérlőn a „Source” vagy „Input” gomb segítségével válthatunk kézzel.

Használt, tévé, vásárlási, tanácsadó
A régebbi tévéken többféle csatlakozó volt, ma inkább csak az USB és HDMI csatlakozók vannak hátul
Fotó: Origo 

Hogyan spóroljunk a HDMI-portokkal?

Sok tévén mindössze 2-3 HDMI-bemenet található, ami kevés lehet, ha egyszerre használunk konzolt, set-top boxot, médialejátszót és hangprojektort is. Ilyenkor jöhet szóba egy HDMI váltó vagy elosztó. Ezek segítségével több eszközt is csatlakoztathatunk egyetlen HDMI-bemenetre, és egyszerűen válthatunk köztük. Arra azonban ügyeljünk, hogy ezek az eszközök nem mindig támogatják a legújabb szabványokat – például a HDMI 2.1 vagy az eARC kapcsolatot –, így a hang- vagy képminőség csökkenhet. Játékhoz például érdemes közvetlen HDMI-kapcsolatot használni a tévé és a konzol között, splitter nélkül.

Praktikus trükk: nevezzük el a tévé bemeneteit

Sok okostévén lehetőség van arra, hogy a bemeneteket saját névvel lássuk el. A „HDMI 1” vagy „HDMI 2” elnevezés helyett beállíthatjuk például azt, hogy „PlayStation 5”, „Soundbar” vagy „TV box”. Ez nemcsak esztétikai szempontból kényelmes, hanem a mindennapi használat során is időt spórol. Ha a készülék támogatja, akár ikonokat is rendelhetünk az egyes bemenetekhez – így a család többi tagja is könnyen eligazodik majd.

A jó bekötés fél élmény – a másik fele a hang

Miután minden eszközt a helyére csatlakoztattunk, győződjünk meg róla, hogy a hang is ott szólal meg, ahol szeretnénk. A tévé menüjében válasszuk ki, hogy a hang ne a beépített hangszórón, hanem a csatlakoztatott soundbaron vagy erősítőn keresztül szóljon. Az eARC kapcsolat automatikusan támogatja a legmodernebb hangformátumokat, mint a Dolby Atmos vagy a DTS:X, de ezekhez a külső hangrendszernek is kompatibilisnek kell lennie.

Összegzés: gondolkodjunk rendszerben

Ahhoz, hogy új tévénk valóban központi szerepet töltsön be otthonunkban, nem elég csak beüzemelni – jól kell integrálnunk a meglévő eszközeink közé. Ha tudatosan választjuk meg, mit hová csatlakoztatunk, hosszú távon kényelmesebb és élvezetesebb használatra számíthatunk. A következő cikkünkben a hangminőség optimalizálására térünk ki: megmutatjuk, hogyan érdemes beállítani a belső hangszórókat, vagy mit hozhat egy jól megválasztott soundbar.

