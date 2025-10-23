Miután bekapcsoltuk és beállítottuk új televíziónkat, gyorsan felmerül a következő kérdés: hová csatlakoztassuk a meglévő eszközeinket? A hátlapon sorakozó HDMI, USB, optikai és egyéb aljzatok elsőre zavarba ejtők lehetnek, de egy kis odafigyeléssel pillanatok alatt rendet tehetünk. Nem kell technikai szakembernek lennünk ahhoz, hogy megfelelően összekössük tévénket a soundbarral, játékkonzollal vagy streamingeszközzel. Ebben a cikkben segítünk megérteni, melyik csatlakozó mire való, és hogyan érdemes kialakítani otthoni rendszerünket.

Így csatlakoztassuk okosan eszközeinket új tévénkhez

HDMI mindenek előtt – de nem mindegy, melyik

A legtöbb modern eszköz – legyen szó konzolról, médialejátszóról vagy set-top boxról – HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik a tévéhez. A HDMI képet és hangot is továbbít, ráadásul digitális minőségben. Fontos azonban tudni, hogy a televíziónk több HDMI-portja között lehetnek különbségek. Ha hangprojektort vagy házimozirendszert használunk, keressük meg a HDMI ARC vagy eARC felirattal ellátott aljzatot. Ezek képesek visszaküldeni a hangot a külső hangrendszer felé, így nem kell külön optikai vagy analóg kábelt használnunk. Ha konzolunk támogatja a 4K 120 Hz-es képfrissítést vagy a változó képfrissítést (VRR), mindenképp olyan HDMI-portot válasszunk, amely megfelel a HDMI 2.1 szabványnak – ez általában a készülék dokumentációjában is jelölve van.

Segítség a csatlakozásokhoz

Hogy ne kelljen találgatnunk, mit hová érdemes dugni, készítettünk egy gyors útmutatót:

Soundbar vagy házimozi: HDMI ARC / eARC vagy optikai kimenet

HDMI ARC / eARC vagy optikai kimenet Játékkonzol (PlayStation, Xbox): HDMI 2.1, alacsony késleltetésű bemenet

HDMI 2.1, alacsony késleltetésű bemenet Apple TV, Chromecast, Android TV box: bármely szabad HDMI

bármely szabad HDMI Kábeltévé vagy IPTV set-top box: HDMI, régebbi modelleknél AV vagy SCART

HDMI, régebbi modelleknél AV vagy SCART Bluetooth hangszóró, fejhallgató: Bluetooth menüben párosítva

Bluetooth menüben párosítva USB-s háttértár: USB-port a filmekhez, képekhez vagy felvételhez

A legtöbb tévé automatikusan felismeri, ha új eszközt csatlakoztatunk, és akár fel is kínálja az átváltást az adott bemenetre. Ha nem, a távvezérlőn a „Source” vagy „Input” gomb segítségével válthatunk kézzel.