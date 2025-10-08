Börtönre ítélték a TikTokon pánikot keltő fiatalt

Egy év börtönt kapott az Amine Mojito művésznéven futó francia influencer, miután júniusban üres fecskendőkkel tréfálta meg a párizsi járókelőket. A viccesnek szánt videókban Mojito az utcán tartózkodó emberekhez lépett, és úgy tett, mintha tűvel megszúrná őket. A tiktokos videói a Fête de la Musique fesztivál előtti napokban váltak elérhetővé és óriási felháborodást váltottak ki, miután már amúgy is pánik uralkodott a tűs támadásokról szóló rémhírek miatt.

Úgy tett viccből a tiktokos csínytevő, mintha fecskendőkkel szurkálná a járókelőket

Fotó: Amine Mojito / TikTok

A Párizsi Büntetőbíróság döntése értelmében 27 éves influencernek hat hónapot kell ténylegesen letöltenie a büntetéséből, a maradék hat hónap felfüggesztett. Emellett 1500 eurós pénzbírságra is ítélték, és három évig fegyvert sem tarthat.

Viccesnek vélte a tiktokos csínyt a fiatal

Amine Mojito a nézettségért készítette a csínytevős videókat, és állítása szerint nem gondolt rá, hogy ekkora botrány lesz az ügyből, ő is az interneten látta ezt az épületes tréfát. Az ügyész és a bíró viszont nem nevettek: kárt ugyan nem okozott senkiben az influencer, de valós pánikot és rettegést keltett a tevékenysége, több áldozata is rosszul lett az általa okozott stressztől.

Mojitót végül munkaképtelenség okozása nélküli fegyveres erőszak vádjában ítélték el, és az ügyész súlyosabb büntetést szeretett volna a bíró által végül kiszabottnál.

Az elkövető ügyvéde szerint a bíró fair módon járt el az ítélet kiszabásakor, nem statuált túlságosan kemény példát a tettei által kiváltott lincshangulat miatt a fiatalból.

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025

