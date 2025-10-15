Ezt nem fogják beszívecskézni a tinik a mobiljukon

Tavalytól kezdve hullámokban az Instagram minden 18 év alatti felhasználót automatikusan tiniknek szánt felhasználói fiókba tett át, hogy a fiatalok nagyobb biztonságban használhassák a közösségi szolgáltatást. Ezek az új típusú fiókok alapértelmezetten privátak, az éjszaka lenémítják az értesítéseket, valamint letiltják az idegenek kapcsolatfelvételi kísérleteit.

Csak most jutunk el odáig, hogy a közösségi oldalak ténylegesen védeni próbálják a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól és emberektől

Fotó: Karla Rivera / Unsplash

Most az Instagram még szigorúbb korlátozásokat vezet be. A PG-13 korhatár-besorolási szabvány által inspirált szabályainak keretében eltünteti a tinik szemei elől az olyan fiókokat, amelyek ismételten 18+ tartalmat osztanak meg, esetleg a nevükben vagy a leírásukban felnőtt hivatkozásokat tartalmaznak.

A szülők is új funkciót kapnak a tinik védelmére

Az új szabályok értelmében a tinik többé nem láthatják a felnőtt tartalmú profilokat, nem követhetik azokat, és nem üzenhetnek a gazdáiknak. A korlátozás által érintett felhasználókat az Instagram értesíti, és lehetőséget ad nekik, hogy a tinik elől való eltüntetésük előtt kitakarítsák a profiljaikat.

A keresési funkció is limitáltabbá válik, feketelistás kifejezésekre nem ad majd találatot az Instagram.

Ezek mellett az Instagram szülői felügyeleti megoldása is új opciót kap, a Korlátozott tartalom funkció bekapcsolása esetén a szolgáltatás még szigorúbban szűri majd a tinik szemei elé kerülő posztokat, továbbá nem láthatnak és írhatnak kommenteket a fiatalok. Az új opció a későbbiekben a Meta AI chatbottal való csevegéseik tartalmi korlátozására is használható lesz.

A mostani szigorításokat első körben az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában kezdte bevezetni az Instagram, a további piacokon való aktiválásuk a jövő év elejétől várható.

Kapcsolódó érdekességként nemrég a Facebook is a tiniket védő intézkedéseket jelentett be, azaz a Meta céges szinten foglalkozik a fiatalok védelmének a javításával.

