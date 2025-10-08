Hírlevél

Rendkívüli

Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

tűzijáték

Tűzeső hullott az égből a nézőkre a drónműsoron

A vártnál is látványosabbra sikerült a show. Menekültek a nézők, több tűz is keletkezett.
tűzijátékdrónshowKína

Nem véletlenül biztosítanak minden említésre méltó tűzijátékozást a tűzoltók, a napokban pedig szükség is volt rájuk a kínai Liuyang városában. A település az őszt kívánta megünnepelni egy látványos drónshow és tűzijáték egybekötésével, azonban gyorsan rémálommá változott az esti műsor.

Tűzeső hullott a nézőkre, több tűz is keletkezett a félresikerült kínai drónműsoron
Fotó: Weibo

A problémák már műsor elején elkezdődtek, egyes drónok nem követték a koreográfiát, de az igazi katasztrófa csak ezután jött: aktiválódott a drónokra erősített pirotechnika, mire tűzeső kezdett hullani az égből, részben a nézőkre, részben a környezetre.

Nagy égés lett a tűzijátékból

A jelenség nem csak pánikot keltett, de több tüzet is okozott. A közösségi médiában számos videó látható, amint a tűzesőt követően lángra kap a láthatáron lévő környezet, vagy már nagy lánggal ég.

A tűzoltók szerencsére kellő erőforrásokkal voltak jelen, a serény munkájuknak köszönhetően gyorsan megfékezték a tüzeket. A hírek szerint személyi sérülés nem történt, de a félresikerült műsort nem tudják mire vélni a polgárok, és a jelek szerint egyelőre hivatalos vizsgálat sem indult az ügyben.

