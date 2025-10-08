Tűzeső hullott az égből a nézőkre a drónműsoron

Nem véletlenül biztosítanak minden említésre méltó tűzijátékozást a tűzoltók, a napokban pedig szükség is volt rájuk a kínai Liuyang városában. A település az őszt kívánta megünnepelni egy látványos drónshow és tűzijáték egybekötésével, azonban gyorsan rémálommá változott az esti műsor.

Tűzeső hullott a nézőkre, több tűz is keletkezett a félresikerült kínai drónműsoron

Fotó: Weibo

A problémák már műsor elején elkezdődtek, egyes drónok nem követték a koreográfiát, de az igazi katasztrófa csak ezután jött: aktiválódott a drónokra erősített pirotechnika, mire tűzeső kezdett hullani az égből, részben a nézőkre, részben a környezetre.

Nagy égés lett a tűzijátékból

A jelenség nem csak pánikot keltett, de több tüzet is okozott. A közösségi médiában számos videó látható, amint a tűzesőt követően lángra kap a láthatáron lévő környezet, vagy már nagy lánggal ég.

Çin'de bir drone havai fişek gösterisi, gökyüzünden düşen büyük kıvılcımlar nedeniyle sekteye uğradı. Gösteride yangın çıktı. pic.twitter.com/bUtadLu5Ft — TRWorldNet (@TRWorldNet) October 3, 2025

A tűzoltók szerencsére kellő erőforrásokkal voltak jelen, a serény munkájuknak köszönhetően gyorsan megfékezték a tüzeket. A hírek szerint személyi sérülés nem történt, de a félresikerült műsort nem tudják mire vélni a polgárok, és a jelek szerint egyelőre hivatalos vizsgálat sem indult az ügyben.

🇨🇳 CHINESE DRONE SHOW GOES SPECTACULARLY WRONG



Hundreds of synchronized drones in Hunan province decide to unsynchronize spectacularly, crashing with fireworks and starting fires.



Miraculously no one killed.pic.twitter.com/Uv4Ew3FqRi https://t.co/R52ZTITGri — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2025

