Így tegyük biztonságosabbá új laptopunkat

Egy új laptop megszerzése mindig izgalmas élmény: fényes kijelző, gyors hardver, friss billentyűzet. De amíg a legtöbben azonnal telepíteni kezdenék a kedvenc programjaikat, érdemes megállni egy pillanatra. Az egyik legfontosabb feladat az első napon a biztonsági beállítások elvégzése, hiszen ezek határozzák meg, mennyire védett az eszköz a kíváncsi szemek, a kártevők és az online fenyegetések ellen. Sorozatunk harmadik részében az alapvető beállítások és a gyors frissítések után azt mutatjuk be, milyen lépések segítenek biztonságossá tenni a laptopot az első bekapcsolástól kezdve.

Új laptop? A biztonság legyen az első lépés! Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels / https://www.pexels.com/hu-hu/foto/divat-szemely-no-kave-3755761/

Erős és egyedi jelszavak

Az első beállítások egyik legfontosabb eleme a jelszó kiválasztása. A gyenge, könnyen kitalálható jelszavak azonnal sebezhetővé teszik a gépet. Célszerű legalább 12 karakterből álló, nagy- és kisbetűket, számokat és szimbólumokat tartalmazó jelszót létrehozni. Minden fiókhoz másik jelszót érdemes használni, ebben pedig egy jelszókezelő alkalmazás is segíthet.

PIN-kód és biometrikus azonosítás

A modern laptopok többsége már támogatja a Windows Hello funkciót, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos bejelentkezést PIN-kóddal, ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel. Ez nemcsak kényelmesebb, de biztonságosabb is, hiszen a hagyományos jelszavaknál nehezebb kijátszani.

Beépített védelem bekapcsolása az új laptopokon

A Windows 11 például automatikusan tartalmazza a Windows Security csomagot, amely magában foglalja a tűzfalat és a vírusvédelmet. Ezeket mindenképpen érdemes bekapcsolni és engedélyezni az automatikus frissítéseket. Emellett, ha valaki nagyobb biztonságot szeretne, telepíthet további antivírus- vagy antimalware-szoftvert is.

Rendszer-visszaállítás és biztonsági mentés

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy bármikor bekövetkezhet váratlan hiba. A rendszer-visszaállítási pontok és az automatikus biztonsági mentés beállítása garantálja, hogy egy vírusfertőzés vagy hardverhiba után is helyreállíthatóak legyenek az adatok. A felhőszolgáltatások – például OneDrive vagy Google Drive – praktikusak lehetnek, de egy külső merevlemezre mentett offline másolat még biztosabb védelmet nyújt.