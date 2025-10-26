Töltsünk okosan: apró trükkök, amelyek hosszabb üzemidőt adnak a telefonunknak

Az új mobiltelefon első néhány napja sokszor a felfedezésről szól – új funkciók, gyors rendszer, lenyűgöző kijelző. Aztán jön a felismerés: az akkumulátor vészesen gyorsan merül. Pedig néhány jól beállított opcióval és tudatos használattal akár órákkal is meghosszabbíthatjuk az üzemidőt.

Néhány jól beállított opcióval és tudatos használattal akár órákkal is meghosszabbíthatjuk az üzemidőt.

Fotó: OpenAI DALL-E

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan optimalizálhatjuk akkumulátorunk működését Androidon és iOS-en, és mit érdemes beállítani már az első napon, hogy hosszú távon is tartós maradjon a teljesítmény.

Az akkumulátorok működésének alapjai

A modern okostelefonok lítium-ion akkumulátorai hatékonyak, de érzékenyek a töltési szokásokra és a hőmérsékletre. Az akkumulátor élettartamát nemcsak a használati idő, hanem a töltési ciklusok minősége is befolyásolja. A gyártók általában 500–800 teljes ciklusra tervezik az élettartamot, de ez jelentősen meghosszabbítható megfelelő beállításokkal és tudatos töltéssel.

Android: részletes beállítások és finomhangolás

Az Android rendszer hatalmas előnye, hogy részletesen szabályozhatjuk az energiafelhasználást. A Beállítások → Akkumulátor és teljesítmény menüben megtaláljuk az alkalmazások energiahasználati listáját, ahol könnyen kiderül, mely appok merítik a legtöbbet.

Érdemes aktiválni az „Akkumulátorkímélő módot”, amely korlátozza a háttérben futó folyamatokat, és visszafogja a rendszer teljesítményét, ha a töltöttség alacsony.

Sok gyártó, például a Samsung, Xiaomi vagy OnePlus, külön energiamenedzsment-funkciókat kínál:

– automatikus teljesítményszabályozás,

– alkalmazások elaltatása, ha nem használjuk őket,

– töltésoptimalizálás, ami megakadályozza a túltöltést.

Ezeket érdemes az első napokban bekapcsolni, hogy a rendszer megtanulja a használati szokásainkat.

iPhone: intelligens töltés és automatizált energiamenedzsment

Az Apple az iOS-ben szinte mindent automatizált. Az „Optimalizált akkumulátortöltés” funkció például elemzi, mikor szoktuk tölteni a telefont, és csak a nap kezdete előtt fejezi be a töltést 80% fölött, hogy csökkentse a cellák terhelését.

A Beállítások → Akkumulátor → Akkumulátor állapota menüben nyomon követhetjük a kapacitáscsökkenést, és beállíthatjuk az energiatakarékos módot is, amely lelassítja a háttérfolyamatokat, ha kevés a töltöttség.