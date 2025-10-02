Rémisztő új csalások terjednek, így vásároljon biztonságosan az interneten

Az online vásárlás az elmúlt évtizedben óriási lépésekkel fejlődött, így a webáruházak Európában például már a kiskereskedelemi forgalom közel 20 százalékát bonyolítják. Ennek megfelelően a kiberbűnözők is elkezdtek berendezkedni erre a viselkedésre és így egyre több online csalás épül az online kereskedelemre. Ezért egyre jobban oda kell figyelnünk, ha bármilyen webáruházban szeretnénk vásárolni. A következőkben bemutatjuk, hogyan vásároljunk biztonságosan az interneten.

Így vásároljunk biztonságosan az interneten

Fotó: Schutterstock

A biztonságos vásárlás kiindulópontja, hogy olyan webáruházat választunk, amelynek háttere átlátható. Ez nem puszta formaság: a cégadatok (cégnév, székhely, adószám), az ügyfélszolgálat elérhetőségei (telefon, e-mail, ügyfélkapu) és a részletes ÁSZF mind arról árulkodnak, hogy a kereskedő komolyan veszi a jogszabályokat és az ügyfeleit. Amelyik oldal ezeket nem, vagy csak erősen hiányosan tünteti fel, arról jobb lemondani.

Technikai oldalról nézve alapelvárás a titkosított kapcsolat. Ha a böngésző címsorában nem látjuk a lakat ikont, vagy a cím nem "https" előtaggal kezdődik, akkor nincs miről beszélni: nem adjuk meg az adatainkat. Ugyanígy fontos, hogy a fizetési felületen jól ismert, megbízható szolgáltatók jelenjenek meg, és ne egy beágyazott, gyanús űrlap kérje el a kártyaadatokat.

Külön figyeljünk az „új márkákra”, amelyek agresszív hirdetésekben tűnnek fel közösségi oldalakon. Az, hogy sok hirdetést látunk, nem jelent minőségi garanciát; csak azt, hogy valaki költ a hirdetésre. A hirdetés sosem helyettesíti az ellenőrzést.

Hogyan szűrjük ki a csaló oldalakat?

A csalók általában nem aprózzák el. Vagy irreálisan alacsony árral csábítanak („féláron a legújabb csúcstelefon, ma éjfélig”), vagy sürgetnek („azonnal rendelje meg, mert elfogy”), esetleg mindkettővel próbálkoznak. A sürgetés pszichológiája az egyik legerősebb trükk: ha mi kapkodunk, ők nyernek. Lassítsunk le, és nézzük végig az apró részleteket.

A gyanú jelei közé tartozik a magyartalan szöveg, a hemzsegő elírás, a rossz minőségű, összelopkodott képek, a hiányos termékleírás, illetve a kontaktadatoknál feltüntetett ingyenes e-mail fiók. Az is árulkodó, ha a „Rólunk” oldal túl általános, tele üres frázissal, és nem derül ki, ki áll a bolt mögött. A valódi kereskedők nem szégyellik a saját nevüket.

Nézzünk utána a cégnek külső forrásokban is. Keressünk rá a névre „panasz”, „csalás”, „átverés” kulcsszavakkal, és figyeljük meg, mik a legfrissebb találatok. Ha sok negatív értékelés ismétli ugyanazt a mintát (például „nem érkezett meg”, „nem válaszolnak”, „shippment tracking hamis”), akkor nagy az esély, hogy nem egyedi esetről van szó.