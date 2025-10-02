Rémisztő új csalások terjednek, így vásároljon biztonságosan az interneten

Az online vásárlás az elmúlt évtizedben óriási lépésekkel fejlődött, így a webáruházak Európában például már a kiskereskedelemi forgalom közel 20 százalékát bonyolítják. Ennek megfelelően a kiberbűnözők is elkezdtek berendezkedni erre a viselkedésre és így egyre több online csalás épül az online kereskedelemre. Ezért egyre jobban oda kell figyelnünk, ha bármilyen webáruházban szeretnénk vásárolni. A következőkben bemutatjuk, hogyan vásároljunk biztonságosan az interneten.
A biztonságos vásárlás kiindulópontja, hogy olyan webáruházat választunk, amelynek háttere átlátható. Ez nem puszta formaság: a cégadatok (cégnév, székhely, adószám), az ügyfélszolgálat elérhetőségei (telefon, e-mail, ügyfélkapu) és a részletes ÁSZF mind arról árulkodnak, hogy a kereskedő komolyan veszi a jogszabályokat és az ügyfeleit. Amelyik oldal ezeket nem, vagy csak erősen hiányosan tünteti fel, arról jobb lemondani.
Technikai oldalról nézve alapelvárás a titkosított kapcsolat. Ha a böngésző címsorában nem látjuk a lakat ikont, vagy a cím nem "https" előtaggal kezdődik, akkor nincs miről beszélni: nem adjuk meg az adatainkat. Ugyanígy fontos, hogy a fizetési felületen jól ismert, megbízható szolgáltatók jelenjenek meg, és ne egy beágyazott, gyanús űrlap kérje el a kártyaadatokat.
Külön figyeljünk az „új márkákra”, amelyek agresszív hirdetésekben tűnnek fel közösségi oldalakon. Az, hogy sok hirdetést látunk, nem jelent minőségi garanciát; csak azt, hogy valaki költ a hirdetésre. A hirdetés sosem helyettesíti az ellenőrzést.
A csalók általában nem aprózzák el. Vagy irreálisan alacsony árral csábítanak („féláron a legújabb csúcstelefon, ma éjfélig”), vagy sürgetnek („azonnal rendelje meg, mert elfogy”), esetleg mindkettővel próbálkoznak. A sürgetés pszichológiája az egyik legerősebb trükk: ha mi kapkodunk, ők nyernek. Lassítsunk le, és nézzük végig az apró részleteket.
A gyanú jelei közé tartozik a magyartalan szöveg, a hemzsegő elírás, a rossz minőségű, összelopkodott képek, a hiányos termékleírás, illetve a kontaktadatoknál feltüntetett ingyenes e-mail fiók. Az is árulkodó, ha a „Rólunk” oldal túl általános, tele üres frázissal, és nem derül ki, ki áll a bolt mögött. A valódi kereskedők nem szégyellik a saját nevüket.
Nézzünk utána a cégnek külső forrásokban is. Keressünk rá a névre „panasz”, „csalás”, „átverés” kulcsszavakkal, és figyeljük meg, mik a legfrissebb találatok. Ha sok negatív értékelés ismétli ugyanazt a mintát (például „nem érkezett meg”, „nem válaszolnak”, „shippment tracking hamis”), akkor nagy az esély, hogy nem egyedi esetről van szó.
Számos hazai és nemzetközi szervezet ad ki rendszeresen figyelmeztetéseket a futó online csalási trendekről. A rendőrség bűnmegelőzési anyagai közérthetően foglalják össze a leggyakoribb módszereket, és gyakran esettanulmányokat is közölnek, hogy lássuk, pontosan hogyan működik egy-egy trükk. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet külön hírekben és tájékoztatókban jelzi a friss kockázatokat, például a hamis csomagkövető SMS-eket vagy az álbanki oldalakra mutató e-maileket. Érdemes időnként átfutni a fogyasztóvédelmi szervek anyagait és a nagyobb piacterek biztonsági oldalait is, amelyek konkrétan megmutatják, mire figyeljünk náluk.
Hasznos gyakorlat az is, ha megnézzük a domain alapadatait: mióta létezik az oldal, ki üzemelteti, és milyen gyakran változott. Egy frissen regisztrált, de „hosszú múlttal” hencegő bolt például önellentmondás. Nem kell informatikusnak lenni – elég a józan ész és az ellentmondások keresése.
Online vásárláskor természetes, hogy meg kell adnunk a címünket és a bankkártyánk adatait, ha nem utánvéttel fizetünk. Vannak azonban olyan információk, amelyeket soha nem kérhet egy tisztességes webáruház:
Ha egy oldal ilyen adatok bekérésére kér bennünket, biztosak lehetünk benne, hogy csalókkal van dolgunk.
Érdemes mindig ellenőrizni a vásárlói véleményeket független oldalakon is, nem csak a webshop saját oldalán. Ha bankkártyával fizetünk, az extra biztonságot nyújt, mert probléma esetén a banknál lehetőség van visszaterhelési (chargeback) eljárás indítására. Emellett hasznos, ha külön virtuális kártyát használunk online vásárlásra, és azon csak annyi összeg van, amennyit ténylegesen költünk.
Az internetes vásárlás akkor biztonságos, ha nem kapkodunk, hanem megvizsgáljuk az oldalt, mielőtt fizetnénk. Figyeljünk a cégadatokra, a titkosított kapcsolatra és az ügyfélszolgálat meglétére. Ha gyanús jeleket látunk, inkább keressünk másik boltot — az olcsó ár sokszor drágább lehet a végén.
