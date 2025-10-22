A vécékamera talán a legutolsó kütyü, amiről tudni akartunk

Az amerikai Kohler bemutatta a Dekoda nevű okoseszközét, a vécécsészére rögzíthető vécékamera a székletük alapján elemzi a használók egészségi állapotát. A Dekoda optikai szenzorai a csésze belsejébe néznek, az ott látottakat pedig mesterséges intelligenciával értékeli a kütyü, információt adva a hidratáltságról és az emésztésről, vér érzékelése esetén pedig riaszt is.

Mindent tudni akar a székletről a Kohler Dekoda vécékamera, hogy életviteli tanácsokat osztogathasson a használóknak

Fotó: Kohler

A Dekoda a legtöbb vécére felszerelhető, és mágnesesen rögzített akkuról működik, amely leszedhető a könnyű töltés érdekében. A szenzorok spektroszkópiás eljárással figyelik, hogyan verődik vissza a fény a salakanyagokról, viszont emiatt a sötét színű vécékben nem biztos, hogy kellően jól működik a termék. A vécékamera szöge úgy van kialakítva, hogy csak a csésze belsejét lássa, emelte ki a Kohler.

A gyártó szerint könnyű tölteni és tisztítani vécékamera, és csak a csésze belsejét látja

Fotó: Kohler

A rendszer több felhasználót is képes megkülönböztetni ujjlenyomat-azonosítással, az adatokat pedig végponttól végpontig titkosítja a Kohler mobilappnak való továbbításukkor.

A vécékamera nem csak a széklet anyagi tulajdonságait próbálja megállapítani, de az ürítés gyakoriságát, továbbá a végeredmény konzisztenciáját és formáját sem hagyja figyelmen kívül.

Drága mulatság a vécékamera

A Dekoda 599 dollárért már kapható az Egyesült Államokban, olyan nettó 201 ezer forintba kerül. Ez nagyon sok pénz egy tisztázatlan hasznosságú székletkameráért, ráadásul a megvásárlása még csak a költekezés kezdetét jelenti, ugyanis havidíjas Kohler Health előfizetés is kell a használatához. Ez személyenként havi 6,99 dollár vagy évi 70 dollár, de van öt fő általi használatot lehetővé tevő családi csomag is, havi 12,99 dollárért vagy évi 130 dollárért.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!