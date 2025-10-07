Erről tudniuk kell a mobiljukkal sok videót rögzítőknek

A nyári bejelentését követően a Lexar végre megkezdte a telefonjukkal sokat videózók számára készült ES5 Magnetic Portable SSD külső háttértárának a forgalmazását. Az eszköz USB-C kábellel dugható rá a mobilokra, és a MagSafe mágneses rendszernek köszönhetően stabilan a hátlapjukra rögzíthető. Baleset esetén akár 3 méteres esést is túlélhet az IP65-védettségű kiegészítő.

A mobiljukkal rengeteg videót rögzítőknek készült a Lexar ES5 Magnetic Portable SSD

Fotó: Lexar

A Lexar ES5 papíron akár 2 GB/s olvasás és írási sebességet kínál, így például iPhone 15 Pro modellekkel akár 60 képkockás 4K ProRes videók, míg az újabb iPhone 16 és 17 készülékek esetében 120 fps-es felvételeket közvetlen mentésére is képes. A gyártó még a Galaxy S25-tel példálózott, az esetében támogatott a 8K/30FPS mozgóképek mentése a háttértárra.

Barátságos a videósoknak szánt SSD ára

A sebessége és hasznossága ellenére a földön maradt a Lexar ES5 ára, az 1 TB kapacitású változata 120 dollárért, míg a 2 TB-os kiadása 200 dollárért került piacra, ilyen sorrendben nettó 40 ezer és 67 ezer forintokról van szó. A gyártó valamikor a jövő év elején 4 TB-os kiadást is elérhetővé kíván tenni a termékből, ám ennek a várható árát egyelőre nem közölte.

Kapcsolódó érdekességként jó tudni, hogy a belátható jövőben durván elszállhat többek közt az SSD háttértárak ára, ez sajnos külső modellekre is vonatkozik.

