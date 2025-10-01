MI-alapú videókat készíthet majd saját magáról

Folytatódik a mesterséges intelligenciás videógeneráló szolgáltatások drámai fejlődése, továbbá átlagemberek számára való elérhetővé válása. Most épp a ChatGPT jóvoltából közismert OpenAI leplezte le a Sora 2 MI-alapú videókészítő rendszerét, ezzel szöveges leírás alapján készíthetőek a videók.

Pillanatkép egy Sora 2 mesterséges intelligenciával generált videóból

Fotó: OpenAI

Az újdonság az elődjénél sokkal valósághűbb képet ad, jobban tiszteli a fizika törvényeit, megőrzi a környezet részleteit, továbbá a háttérbeli hangok és a párbeszédek is pontosabban szinkronban maradnak a képpel.

Mindezek ellenére a Sora 2 óriási szenzációja, hogy a használói képesek lesznek saját magukat szerepeltető videókat készíteni vele, bár előtte természetesen mintát kell szolgáltatniuk a képmásukról és a hangjukról.

Sőt: arra is lehetőség lesz, hogy a Sora 2 több használója is feltűnjön egyazon videóban, így a felhasználók olyan tartalmakat készíthetnek, amelyeken a barátaikkal vagy a családtagjaikkal együtt szerepelnek.

Mobilappként teszik elérhetővé a videógenerálót

Részben a létező személyek szerepeltetésének a képessége miatt a fogyasztók csak egy mobilappon keresztül tudják majd használni a Sora 2-t. Az alkalmazása a TikTokéhoz hasonló, személyre szabott hírfolyammal rendelkezik, lehetőséget kínál mások videóinak a remixelésére.

A valódi emberek szerepeltetése természetesen aknamező, így a Sora 2 appja kizárólag olyan másik regisztrált felhasználókat tud majd betenni a videókba, akik igazolták a személyazonosságukat, feltöltötték a szükséges mintákat, és specifikusan hozzájárultak ahhoz, hogy szerepeltessék a gépi másukat egy-egy videóban. A szereplési hozzájárulás bármikor visszavonható lesz, a fiatalkorúakra pedig különösen szigorú megkötések vonatkoznak majd.

Elméletileg nem lehet a közösségi médiából letöltött videójuk alapján másokat engedély nélkül szerepeltetni a Sora 2-vel generált videókban.

A Sora 2 videógeneráló mobilappja jelenleg csak iOS rendszerre érhető el, és meghívásos alapon lehet hozzáférést szerezni. Egyelőre nem tudni, hogy a mobilapp mikor válik puszta regisztrációval általánosan elérhetővé, és milyen megkötései lesznek az ingyenes változatának.