Drágul Magyarországon a népszerű streamingszolgáltatás

Folytatódik a havidíjas videószolgáltatások drágulása, ráadásul ezúttal a magyar előfizetőket húzza az ág. Az ügyfeleinek kiküldött tájékoztató e-mailben az HBO Max közölte, hogy a 2025. november 6-tól esedékes számlázási naptól kezdve többet kell majd fizetni a streamingért, és aki ezt nem kívánja lenyelni, annak nincs más opciója, minthogy le kell mondania az előfizetését.

Itt az újabb menet, most épp az HBO Max videószolgáltatás drágul

Fotó: Unsplash / Unsplash

Az HBO Max drágulása a havonta számlázott és az egy évre előre kifizetett előfizetéseket is érinti. A tájékoztatás szerint a kérdéses nap után a Standard csomag díja 2790 forintról 3490 forintra emelkedik, míg a Premium konstrukció 3890 forint helyett már 4590 forint lesz. Az egy évet előre kifizetők esetében a Standard ára 27 900 forintról 34 900 forintra, míg a Premiumé 38 900 forintról 45 900 forintra nő.

Egy dolog árát nem emeli a videószolgáltatás

Az HBO Max szerint a mostani áremelések ellenére a külön kérhető sport kiegészítő ára marad havi 1200 forint, viszont az annak idején az örök kedvezményes promócióban előfizetett ügyfelek havidíja 1850 forintról 2290 forintra emelkedik.

A videóstreamelők nemzetközi szinten folyamatosan drágulnak, a cégek az egyre bővülő és jobb minőségű kínálattal védik a trendet.

Ennek ellensúlyozására egyes országokban már szinte mindegyik kínál reklámokért cserébe olcsóbb előfizetést. Ezek meglepően nagy sikert arattak, ráadásul elsősorban teljesen új előfizetőket vonzanak be, míg a reklámmentes csomagokért fizető, meglévő ügyfelek javarészt csendben tolerálják a havidíjaik emelkedését.

