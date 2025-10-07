Hírlevél

Drágul Magyarországon a népszerű streamingszolgáltatás

Mondhatni lépést tart a konkurenciával. Novembertől már az új díjakat vonja a videószolgáltatás.
Folytatódik a havidíjas videószolgáltatások drágulása, ráadásul ezúttal a magyar előfizetőket húzza az ág. Az ügyfeleinek kiküldött tájékoztató e-mailben az HBO Max közölte, hogy a 2025. november 6-tól esedékes számlázási naptól kezdve többet kell majd fizetni a streamingért, és aki ezt nem kívánja lenyelni, annak nincs más opciója, minthogy le kell mondania az előfizetését.

Itt az újabb menet, most épp az HBO Max videószolgáltatás drágul
Itt az újabb menet, most épp az HBO Max videószolgáltatás drágul
Fotó: Unsplash

Az HBO Max drágulása a havonta számlázott és az egy évre előre kifizetett előfizetéseket is érinti. A tájékoztatás szerint a kérdéses nap után a Standard csomag díja 2790 forintról 3490 forintra emelkedik, míg a Premium konstrukció 3890 forint helyett már 4590 forint lesz. Az egy évet előre kifizetők esetében a Standard ára 27 900 forintról 34 900 forintra, míg a Premiumé 38 900 forintról 45 900 forintra nő.

Egy dolog árát nem emeli a videószolgáltatás

Az HBO Max szerint a mostani áremelések ellenére a külön kérhető sport kiegészítő ára marad havi 1200 forint, viszont az annak idején az örök kedvezményes promócióban előfizetett ügyfelek havidíja 1850 forintról 2290 forintra emelkedik.

A videóstreamelők nemzetközi szinten folyamatosan drágulnak, a cégek az egyre bővülő és jobb minőségű kínálattal védik a trendet.

Ennek ellensúlyozására egyes országokban már szinte mindegyik kínál reklámokért cserébe olcsóbb előfizetést. Ezek meglepően nagy sikert arattak, ráadásul elsősorban teljesen új előfizetőket vonzanak be, míg a reklámmentes csomagokért fizető, meglévő ügyfelek javarészt csendben tolerálják a havidíjaik emelkedését.

