Érkezhet a biztonságosabb, megbízhatóbb wifi

A TP-Link sikeresen tesztelte a világ első Wi-Fi 8 (802.11bn) adatkapcsolatát. A cég szerint a prototípus hardverek segítségével létrehozott kapcsolat kritikus mérföldkő a következő generációs wifi fejlesztésében. A technológia iparági összefogás keretében kerül kifejlesztésre, a végleges szabvány 2028-ban készülhet el, de már előtte piacra kerülhetnek a Wi-Fi 8-cal informálisan már kompatibilis termékek.

Már most is elég gyors lenne a wifi, ha az elvárt módon működne

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A szabványért felelős Wi-Fi Alliance iparági szövetség szerint a Wi-Fi 8 szemléletváltást jelent. Az előző változatokkal ellentétben a fejlesztése során nem az átviteli sebesség javítása jelenti az legfontosabb célt, az maradhat a jelenlegi, papíron 23 gigabites szinten.

A megbízhatóság lehet az új wifi nagy előnye

A fejlesztést végző mérnökök leginkább azt kívánják elérni, hogy valós életbeli körülmények között, különösen gyengébb jelerősség esetén stabilabbá, jobban teljesítővé, kisebb késleltetésűvé váljanak a wifi adatkapcsolatok. Szeretnék, amennyiben a Wi-Fi 8 sokkal jobban bírná a strapát, mikor sok eszköz csatlakozik a routerre, nagy lépést tennének az általános megbízhatóság tekintetében a vezetékes hálózatok esetében megszokott színvonal felé.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!