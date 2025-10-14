Így mentheti meg ingyen a Windows 10-es számítógépét

Szimbolikusan történelmi nap jött el az informatika világában, 2025. október 14-én a Microsoft megszünteti a Windows 10 általános terméktámogatását. Ez azt jelenti, hogy a magyar idő szerint kedd este befutó összegző frissítést követően nem járnak többé alanyi alapon biztonsági frissítések a Windows 10-hez, ezek nélkül viszont nem biztonságos a számítógépek internetre kapcsolt használata.
Szerencsére a Microsoft kínál kiterjesztett támogatási programot, ami az európai otthoni felhasználók esetében azt jelenti, hogy 2026. október 13-ig mégis kérhetnek még ingyen biztonsági frissítéseket a rendszerhez.
Ennek köszönhetően még egy éven át biztonságosan használhatóak maradnak a Windows 10 rendszerű számítógépek.
A kiterjesztett támogatási programba manuálisan kell belépni, az erre szolgáló opció előreláthatóan a ma érkező, utolsó normál biztonsági frissítés telepítését követően jelenik majd meg.
A programba való belépéshez:
- nyissa meg a Start menüt,
- keresse meg benne és indítsa el a Gépház alkalmazást,
- válassza a Frissítés és biztonság részt,
- azon belül válassza a Windows Update részt,
- a lap felső részén látható lesz a támogatás végével kapcsolatos szekció, rajta a kiterjesztett támogatási programba való belépést lehetővé tevő szöveggel,
- kattintson rá a szövegre és kövesse a további utasításokat.
Mi lesz jövő ősztől a Windows 10-zel?
A kiterjesztett támogatási program további egy évig lehetővé teszi a Windows 10-es számítógépek biztonságosnak mondható, megszokott használatát.
Viszont ezt követően már nem lesz sok opció:
- használhatja tovább biztonsági frissítések nélkül a Windows 10-es számítógépét, de ez egyáltalán nem ajánlott,
- ha kompatibilis a számítógépe a Windows 11-gyel, akkor ingyen frissíthet az újabb rendszerre,
- Linuxra való átállással megmenthető lehet a számítógépe,
- kénytelen lesz vásárolni egy új és támogatott operációs rendszert futtató számítógépet.
