Így mentheti meg ingyen a Windows 10-es számítógépét

Szimbolikusan történelmi nap jött el az informatika világában, 2025. október 14-én a Microsoft megszünteti a Windows 10 általános terméktámogatását. Ez azt jelenti, hogy a magyar idő szerint kedd este befutó összegző frissítést követően nem járnak többé alanyi alapon biztonsági frissítések a Windows 10-hez, ezek nélkül viszont nem biztonságos a számítógépek internetre kapcsolt használata.

Nem kell megijedni, még egy évig biztonságosan használhatóvá tehető a Windows 10

Fotó: Surface / Unsplash

Szerencsére a Microsoft kínál kiterjesztett támogatási programot, ami az európai otthoni felhasználók esetében azt jelenti, hogy 2026. október 13-ig mégis kérhetnek még ingyen biztonsági frissítéseket a rendszerhez.

Ennek köszönhetően még egy éven át biztonságosan használhatóak maradnak a Windows 10 rendszerű számítógépek.

A kiterjesztett támogatási programba manuálisan kell belépni, az erre szolgáló opció előreláthatóan a ma érkező, utolsó normál biztonsági frissítés telepítését követően jelenik majd meg.

A programba való belépéshez:

nyissa meg a Start menüt,

keresse meg benne és indítsa el a Gépház alkalmazást,

válassza a Frissítés és biztonság részt,

azon belül válassza a Windows Update részt,

a lap felső részén látható lesz a támogatás végével kapcsolatos szekció, rajta a kiterjesztett támogatási programba való belépést lehetővé tevő szöveggel,

kattintson rá a szövegre és kövesse a további utasításokat.

Mi lesz jövő ősztől a Windows 10-zel?

A kiterjesztett támogatási program további egy évig lehetővé teszi a Windows 10-es számítógépek biztonságosnak mondható, megszokott használatát.

Viszont ezt követően már nem lesz sok opció:

használhatja tovább biztonsági frissítések nélkül a Windows 10-es számítógépét, de ez egyáltalán nem ajánlott,

ha kompatibilis a számítógépe a Windows 11-gyel, akkor ingyen frissíthet az újabb rendszerre,

Linuxra való átállással megmenthető lehet a számítógépe,

kénytelen lesz vásárolni egy új és támogatott operációs rendszert futtató számítógépet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!