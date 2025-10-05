Nagyon fontos határidő közeleg – ezt minden számítógép-használónak tudnia kell!

Szimbolikusan nagy nap hasad hamarosan a számítógépezőkre, 2025. október 14-én megkapja az utolsó olyan biztonsági frissítését a Windows 10, amely még alanyi alapon jár hozzá. Ezzel véget ér a rendszer általános támogatása, bár az otthoni felhasználók további egy évig ingyen kérhetnek majd hozzá javításokat, az üzleti és állami ügyfelek pedig akár három évig is beszerezhetik azokat.
A Windows 10-es számítógépeket használókat eddig elsősorban a Microsoft nyaggatta azzal, hogy ideje új számítógépet vásárolniuk, de az általános támogatás végével most új szereplők csatlakoztak a bosszantóik köréhez.
Elsőként is internetes panaszok szerint egyes országokban már a Google is beállt a Windows 10-et használókat bosszantók táborára, az internetes keresőmotorja egy felugró értesítésen keresztül Chromebook laptopot próbál eladni nekik.
Ideje egy új laptopnak? Vegyen Google Chromebook Plus-t! A Windows 10 biztonsági javításainak októberi megszűnésével érdemes lehet átváltani egy olyan laptopra, amire soha nem is volt vírus
– olvasható a keresőmotor nyitólapján felugró hirdetésben.
Röviddel később a Windows 10-et használó gamerek is rossz hírt kaptak. A japán Capcom játékkiadó közölte, hogy a rendszer normál támogatásának megszűnésével a Monster Hunter World, a Monster Hunter Rise, továbbá a Monster Hunter Wilds jövőbeli frissítései hivatalosan nem támogatják majd a Windows 10-et.
A kiadó nem hajlandó garanciát vállalni rá, hogy a kérdéses játékok gond nélkül futtathatóak maradnak a Windows 10-en.
Még nem világos, hogy a játékkiadók nagy vonalakban mit kívánnak reagálni a Windows 10 támogatásának a megszűnésére. Ténylegesen azok a gamerek kerülhetnek bajba, akik élő szolgáltatásos játékokkal játszanak, hiszen ezek kapnak rendszeresen tartalmi és csalásvédelmi frissítéseket. Korábban az volt a bevett szokás az efféle helyzetekben, hogy az időközben nyugdíjazott Windowsokon folytatódott a termékek támogatása, de manapság mindenen spórolni próbálnak a kiadók, mint ahogy azt a Capcom példája is mutatja.
